Чтобы получить пенсию, украинцы должны будут доплатить в бюджет

02.12.2016 (14:47)

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева

А если они этого не сделают, то автоматически увеличат себе пенсионный возраст.

В рамках пенсионной реформы Министерство социальной политики планирует разработать модель, которая будет учитывать в первую очередь страховой стаж, а не общий стаж или возраст человека. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил министр соцполитики Андрей Рева на прямой линии в газете "Факты и комментарии".

- Существует условная черта - 1 июля 2000 года, когда Пенсионный фонд начал собирать сведения обо всех страховых взносах наших сограждан в системе персонифицированного учета...Что мы хотим сделать? Сегодня условием выхода на пенсию является достижение пенсионного возраста. Для мужчин это 60 лет. А женщинам повысят пенсионный возраст до 60 лет к концу 2020 года. И вот с 1 января 2021 года мы хотим принимать во внимание только тот стаж, который по-настоящему является страховым. Подтвержденный в нашей базе данных. То есть стаж с 1 июля 2000 года, - сказал Рева. - Для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 20 лет страхового стажа: за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2020 года. И общий стаж (то есть с учетом периодов до 1 июля 2000 года): для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет.

Если у человека будет больше 15-ти, но меньше 20 лет страхового стажа, то он вправе выйти на пенсию в 63 года. Если меньше 15 лет, то в 65 лет. Также правительство рассматривает возможность доплачивать взносы за те годы, которых не хватает для страхового стажа.

- Предположим, мы с января 2017-го увеличим минимальную зарплату до 3 тысяч 200 гривен. Единый социальный взнос - 22 процента. То есть взнос из минимальной зарплаты (чтобы месяц был учтен) составит 704 гривни за месяц. За 120 месяцев получится около 84 тысяч 480 гривен. Заплати - и выходи на пенсию в 60 лет. В дальнейшем с 1 января 2022 года обязательный страховой стаж после 1 июля 2000 года должен составлять 21 год. И так до 2035 года, пока страховой стаж полностью не вытеснит остальной, - объяснил министр.

Правительство считает, что такая модель заставит украинцев, которые работают официально, платить взносы в Пенсионный фонд. А если они не будут этого делать, то автоматически увеличат себе возраст выхода на пенсию.

Каждое заявление социального министра вызывает у украинцев легкую панику. Во-первых, не всегда понятно, что он имеет в виду. Во-вторых, даже когда понятно, терзают смутные сомнения: а вдруг неправильно поняли?

Вот и сейчас министр социальной политики Андрей Рева заявил: следующим шагом правительства должна стать реформа пенсионной системы. А именно – осовременивание пенсий.

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