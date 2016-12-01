Тячевский район Закарпатья засыпало снегом (ФОТО)

02.12.2016 (15:17)

В Тячевском районе навалило снега

Если в Ужгороде снег уже начал таять, то Тячевский район Закарпатской области все еще засыпает белым покровом.

Снега там очень много, но несмотря на это, все учреждения, в том числе - школы, работают в обычном режиме. Однако при этом улице не расчищены, не присыпанные специальной смесью.

Кроме того, через село ездят лесовозы, груженные древесиной. Автомобили заносит и они создают опасность на транспортных артериях.

Местное население самостоятельно борется со снежными запрудами, причем - впервые за сегодня.

Больше всего зиме радуются, конечно же, дети. Для них снег - это повод поиграть в снежки, покататься на лыжах и санках. В то же время некоторые рейсовые автобусы из-за снегопада отменили.

А управление ДСНС Украины в Закарпатской области предупреждает о возможном сходе снежных лавин в Тячевском и Раховском районах.

Снимки предоставил журналист Михаил Носа, сделанные в селе Красна Тячевского района.

С первых дней зимы Закарпатье начало засыпать снегом (ВИДЕО)