Единственный город в Закарпатье, который не выполнил бюджет - это Мукачево

|Мукачево аутсайдер по выполнению бюджета в области
Подведены итоги выполнения плановых показателей доходов общего фонда местных бюджетов на Закарпатье за одиннадцать месяцев этого года. Бюджет перевыполнили все районы и районные центры Закарпатья за исключением Мукачево.
По состоянию на 1 декабря общая цифра выполнения по области составляет 110 процентов (в денежном эквиваленте в бюджеты поступило на 235 миллионов 706 тысяч 800 гривен больше, чем планировалось).
Из городов областного подчинения статистика выглядит следующим образом:
Ужгород - 107,7 процентов (в денежном эквиваленте в бюджет города поступило на 30 миллионов 956 тысяч 300 гривен больше, чем планировалось)
Берегово - 107,3 процента (на 4 миллиона 867 тысяч 700 гривен больше запланированного)
Хуст - 107,3 процента (на 6 миллионов 823 тысячи 300 гривен больше запланированного)
Чоп - 129,2 процента (на 6 миллионов 756 тысяч 600 гривен больше запланированного)
Мукачево - 99,3 процента (меньше на два миллиона 580 тысяч 600 гривен, чем планировалось).
Подводные камни бюджета на 2017 год (ВИДЕО)
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