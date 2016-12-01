Единственный город в Закарпатье, который не выполнил бюджет - это Мукачево

02.12.2016 (15:30)

Мукачево аутсайдер по выполнению бюджета в области

Подведены итоги выполнения плановых показателей доходов общего фонда местных бюджетов на Закарпатье за ​​одиннадцать месяцев этого года. Бюджет перевыполнили все районы и районные центры Закарпатья за исключением Мукачево.

По состоянию на 1 декабря общая цифра выполнения по области составляет 110 процентов (в денежном эквиваленте в бюджеты поступило на 235 миллионов 706 тысяч 800 гривен больше, чем планировалось).

Из городов областного подчинения статистика выглядит следующим образом:

Ужгород - 107,7 процентов (в денежном эквиваленте в бюджет города поступило на 30 миллионов 956 тысяч 300 гривен больше, чем планировалось)

Берегово - 107,3 ​​процента (на 4 миллиона 867 тысяч 700 гривен больше запланированного)

Хуст - 107,3 ​​процента (на 6 миллионов 823 тысячи 300 гривен больше запланированного)

Чоп - 129,2 процента (на 6 миллионов 756 тысяч 600 гривен больше запланированного)

Мукачево - 99,3 процента (меньше на два миллиона 580 тысяч 600 гривен, чем планировалось).

Подводные камни бюджета на 2017 год (ВИДЕО)