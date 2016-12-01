Яценюк объявил войну активистам и журналистам

02.12.2016 (15:46)

Путинские кабаны-диверсанты атакуют стену Яценюка

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что он глубоко возмущен информацией о фактах его воровства и коррупции, которые распространяются злоумышленниками-патриотами и заявил, что будет бороться с такими действиями, - об этом стало известно с его страницы в Фейсбук.

Так, Яценюк вспомнил только наиболее известные выдумки и чушь, которые были распространены в отношении него за последние два года. Среди них - участие в Чеченской войне, которую ему приписали в российских СМИ, празднование «первого миллиарда», о котором рассказал Алексей Мочанов, хищения семи с половиной миллиардов из государственного бюджета, которое вышло «из-под» пера Гордиенко, обвинения в коррупции от Саакашвили, переезд на постоянное место жительства в США - это неполный перечень того, о чем говорили и писали украинские СМИ.

Яценюк подчеркнул, что он постоянно находится с визитами за рубежом, например, в Вашингтоне или Брюсселе.

Именно поэтому политик публично объявил войну пропаганде и заметил, что будет прибегать к судебной защите своих прав, а именно - подаст иск с требованием об опровержении информации, не соответствующей действительности. То есть, Олег Торгало, который распространил информацию о том, что Яценюк прибав двадцать четыре виллы в Майами, вынужден будет появиться в зал суда и объяснить, откуда у него такие сведения, - заключает политик.

Арсений Яценюк приобрёл 24 виллы в Майами, стоимость недвижимости варьируется от одного до пяти миллионов долларов

Путинские кабаны-диверсанты атакуют стену Яценюка