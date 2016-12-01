Со стороны Ростовской области к границе Украины выдвинулась российская армия

02.12.2016 (16:42)

Россия официально объявила о начале выполнения военного задания

Министерство обороны России официально объявило о начале выполнения военного задания 150-ой армейской дивизией в непосредственной близости от государственной границы Украины.

Собственный корреспондент информагентства Уніан передал информацию, заявленную Минобороны РФ, в которой заявляется о начале выполнения миссии у украинского кордона. Задание получила дислоцируемая в Ростовской области 150 дивизия (мотострелковая). Сергей Шайгу – глава российского оборонного ведомства, выступил на совещании с объявлением о том, что с 1 декабря 2016 года вышеуказанное воинское подразделение направлено на один из участков южной границы для исполнения важного задания. Дивизия с местом дислокации на юго-западной границе Ростовской обл, была сформирована в июне нынешнего года. Подразделение успело «прославиться» регулярными набегами на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Шойгу заявил, что для мотострелковой дивизии уже построен первый комплекс жилых и бытовых сооружений с использованием новейших технологий строительства. Полигон Кадамовский с военным городком возводятся с нуля. В ближайших планах Минобороны РФ проведение комплекса мероприятий по реструктуризации и модернизации дивизионной инфраструктуры. В течение ближайших месяцев личный состав дивизии должен приступить к боевой подготовке на

полигоне.

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