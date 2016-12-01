Со стороны Ростовской области к границе Украины выдвинулась российская армия

|Россия официально объявила о начале выполнения военного задания
Министерство обороны России официально объявило о начале выполнения военного задания 150-ой армейской дивизией в непосредственной близости от государственной границы Украины.
Собственный корреспондент информагентства Уніан передал информацию, заявленную Минобороны РФ, в которой заявляется о начале выполнения миссии у украинского кордона. Задание получила дислоцируемая в Ростовской области 150 дивизия (мотострелковая). Сергей Шайгу – глава российского оборонного ведомства, выступил на совещании с объявлением о том, что с 1 декабря 2016 года вышеуказанное воинское подразделение направлено на один из участков южной границы для исполнения важного задания. Дивизия с местом дислокации на юго-западной границе Ростовской обл, была сформирована в июне нынешнего года. Подразделение успело «прославиться» регулярными набегами на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.
Шойгу заявил, что для мотострелковой дивизии уже построен первый комплекс жилых и бытовых сооружений с использованием новейших технологий строительства. Полигон Кадамовский с военным городком возводятся с нуля. В ближайших планах Минобороны РФ проведение комплекса мероприятий по реструктуризации и модернизации дивизионной инфраструктуры. В течение ближайших месяцев личный состав дивизии должен приступить к боевой подготовке на
полигоне.
Россия перестает быть космической державой
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Пьяные кацапы фпирьод за водку и деда и лишнеюхромосому!
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В ходе пусков зенитных управляемых ракет ЗРК С-300ПС на юге Херсонской области украины, которые прошли в четверг, две ракеты отклонились от заданной траектории и самоликвидировались, сообщила независимый военный эксперт Диана Михайлова.Во второй день учений ракеты вообще не смогли взлететь. Поэтому было решено объявить, что учения отменили из-за непогоды.
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По русне не бомбанули там ?
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По немецкому ТВ показывали послание президента России с телефонным голосованием - «Можно ли верить Путину?».После часа голосование прекратили, а результаты его убрали с экрана из-за поддержки Владимира Путина в 89%.
Рейтинг: -8
Карлик в немецком порно, ja ja schnelia russisch schweine.
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И КАКОЕ ДЕЛО СВИДОМЫМ СКОТАМ ЧТО ТАМ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЛАЕТ?
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Великая и вонючая немытая и бедная расия.