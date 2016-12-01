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Со стороны Ростовской области к границе Украины выдвинулась российская армия

02.12.2016 (16:42)
Россия официально объявила о начале выполнения военного задания
Россия официально объявила о начале выполнения военного задания

Министерство обороны России официально объявило о начале выполнения военного задания 150-ой армейской дивизией в непосредственной близости от государственной границы Украины.

Собственный корреспондент информагентства Уніан передал информацию, заявленную Минобороны РФ, в которой заявляется о начале выполнения миссии у украинского кордона. Задание получила дислоцируемая в Ростовской области 150 дивизия (мотострелковая). Сергей Шайгу – глава российского оборонного ведомства, выступил на совещании с объявлением о том, что с 1 декабря 2016 года вышеуказанное воинское подразделение направлено на один из участков южной границы для исполнения важного задания. Дивизия с местом дислокации на юго-западной границе Ростовской обл, была сформирована в июне нынешнего года. Подразделение успело «прославиться» регулярными набегами на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Шойгу заявил, что для мотострелковой дивизии уже построен первый комплекс жилых и бытовых сооружений с использованием новейших технологий строительства. Полигон Кадамовский с военным городком возводятся с нуля. В ближайших планах Минобороны РФ проведение комплекса мероприятий по реструктуризации и модернизации дивизионной инфраструктуры. В течение ближайших месяцев личный состав дивизии должен приступить к боевой подготовке на
полигоне.

Россия перестает быть космической державой


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

02.12.2016 (17:21) / пуцкин всея русни

Пьяные кацапы фпирьод за водку и деда и лишнеюхромосому!

02.12.2016 (17:15) / ГЛАВАЛКАШ ПЭДРО

В ходе пусков зенитных управляемых ракет ЗРК С-300ПС на юге Херсонской области украины, которые прошли в четверг, две ракеты отклонились от заданной траектории и самоликвидировались, сообщила независимый военный эксперт Диана Михайлова.Во второй день учений ракеты вообще не смогли взлететь. Поэтому было решено объявить, что учения отменили из-за непогоды.

02.12.2016 (17:22) / пуцкин всея русни

По русне не бомбанули там ?

02.12.2016 (16:59) / ТАРАС ШЕВЧЕНКО

По немецкому ТВ показывали послание президента России с телефонным голосованием - «Можно ли верить Путину?».После часа голосование прекратили, а результаты его убрали с экрана из-за поддержки Владимира Путина в 89%.

02.12.2016 (17:23) / пуцкин всея русни

Карлик в немецком порно, ja ja schnelia russisch schweine.

02.12.2016 (16:50) / ВИЖУ

И КАКОЕ ДЕЛО СВИДОМЫМ СКОТАМ ЧТО ТАМ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЛАЕТ?

02.12.2016 (17:25) / пуцкин всея русни

Великая и вонючая немытая и бедная расия.