Предприятие в Закарпатье уклонилось от уплаты более 6 млн грн налогов (ФОТО)

02.12.2016 (16:48)

Налоговая разоблачила в Закарпатье злостных неплательщиков налогов

В Закарпатской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые подозреваются в уклонении от уплаты почти 6,2 миллиона гривен налогов.

Установлено, что должностные лица одной из компаний, зарегистрированной в Ужгороде провели операции по приобретению кабельно-проводниковой продукции у предприятий с признаками фиктивности. Действия злоумышленников позволили им безосновательно завысить налоговый кредит по НДС.

Расследуя уголовное производство, открытое по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, на основании постановления суда, следственно-оперативной группой проведено пять обысков. В результате которых в офисных, складских и производственных помещениях, а также по месту жительства руководителей общества, обнаружено и изъято оборудование и сырье для изготовления кабелей и проводов, черновые записи и компьютерную технику, а также готовую продукцию общей стоимостью 13,5 миллиона гривен .

Поэтому решается вопрос об аресте изъятых товарно-материальных ценностей и материалов. Следственные действия продолжаются.

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