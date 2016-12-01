Трамп назвал имя будущего главы Пентагона

02.12.2016 (20:21)

Им станет отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис

Избранный президент США Дональд Трамп назначит министром обороны отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса.

Политик подтвердил это, выступая вечером 1 декабря в городе Цинциннати (штат Огайо) на первой после выборов встрече со своими сторонниками, передает Корреспондент.

"Сейчас пока неофициально, но в понедельник я выдвину генерала Мэттиса на пост главы Пентагона. Он великолепен", – сказал Трамп.

Генерал приезжал в Бетминстер 17 ноября и общался с Трампом более часа. По итогам встречи Трамп заявил, что генерал "блестящий, прекрасный человек".

Мэттис служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, заслужил прозвище "Бешеный пес" за непримиримое отношение к исламским экстремистам.

Кандидатуры на пост министров должны быть утверждены Сенатом. Однако в случае с Мэттисом необходимо дополнительное разрешение Верхней палаты Конгресса. В США существует закон, согласно которому только лица, которые семь лет не находились на военной службе, могут быть назначены на пост министра обороны. Мэттис ушел в отставку только в 2013 году.

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