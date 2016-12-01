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Трамп назвал имя будущего главы Пентагона

02.12.2016 (20:21)
Им станет отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис
Им станет отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис

Избранный президент США Дональд Трамп назначит министром обороны отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса.

Политик подтвердил это, выступая вечером 1 декабря в городе Цинциннати (штат Огайо) на первой после выборов встрече со своими сторонниками, передает Корреспондент.

"Сейчас пока неофициально, но в понедельник я выдвину генерала Мэттиса на пост главы Пентагона. Он великолепен", – сказал Трамп.

Генерал приезжал в Бетминстер 17 ноября и общался с Трампом более часа. По итогам встречи Трамп заявил, что генерал "блестящий, прекрасный человек".

Мэттис служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, заслужил прозвище "Бешеный пес" за непримиримое отношение к исламским экстремистам.

Кандидатуры на пост министров должны быть утверждены Сенатом. Однако в случае с Мэттисом необходимо дополнительное разрешение Верхней палаты Конгресса. В США существует закон, согласно которому только лица, которые семь лет не находились на военной службе, могут быть назначены на пост министра обороны. Мэттис ушел в отставку только в 2013 году.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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