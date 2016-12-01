В Ужгороде пьяный водитель на BMW протаранил экскаватор (ФОТО, ВИДЕО)
02.12.2016 (20:36)
Коммунальщик, рассказывая о ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его
BMW протаранил экскаватор в Ужгороде: водитель на вид пьяный в "зюзю" - рассказал в Фейсбук журналист Виталий Глагола. По его словам, пьяный водитель влетел в экскаватор на полном ходу. Пока ехали патрульные, мужчина успел снять номерные знаки и уйти с места ДТП.
Мужчина пытался выбить камеру из рук журналиста, а впоследствии вообще ушел с места аварии в сторону улицы Мытной, оставив машину на дороге.
Коммунальщик, рассказывая подробности ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его.
- Я был за 2 метра от того места. Я там мог стоять, и могло быть совсем плачевно .... человек не трезвый, очень не трезвый и он скрылся с места ДТП, - рассказал рабочий.
Смотрите видео:
Комментарии
Рейтинг: 1
Посмотрите статистику, сколько [j[kjd дохнут бухими на дорогах, так сказать геноцид!!!И это видео тому подтверждение-хохол как свинья без грязи трезвым не бывает!
Рейтинг: -4
руского мира привет! Посмотрите статистику, сколько москалей дохнут бухими на дорогах, так сказать геноцид!!!
Рейтинг: 1
Да это пьяное хохлобыдло-пересечник который там вместе с пидором билецким пытался права качать пока не получили люлей от погранцов.
Рейтинг: -5
бред повний