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В ​​Ужгороде пьяный водитель на BMW протаранил экскаватор (ФОТО, ВИДЕО)

02.12.2016 (20:36)
Коммунальщик, рассказывая о ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его
Коммунальщик, рассказывая о ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его
BMW протаранил экскаватор в Ужгороде: водитель на вид пьяный в "зюзю" - рассказал в Фейсбук журналист Виталий Глагола. По его словам, пьяный водитель влетел в экскаватор на полном ходу. Пока ехали патрульные, мужчина успел снять номерные знаки и уйти с места ДТП. Мужчина пытался выбить камеру из рук журналиста, а впоследствии вообще ушел с места аварии в сторону улицы Мытной, оставив машину на дороге.
Коммунальщик, рассказывая подробности ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его.
- Я был за 2 метра от того места. Я там мог стоять, и могло быть совсем плачевно .... человек не трезвый, очень не трезвый и он скрылся с места ДТП, - рассказал рабочий.
Смотрите видео:

Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

02.12.2016 (23:14) / ВИЖУ

Посмотрите статистику, сколько [j[kjd дохнут бухими на дорогах, так сказать геноцид!!!И это видео тому подтверждение-хохол как свинья без грязи трезвым не бывает!

02.12.2016 (22:00) / иван автопилот

руского мира привет! Посмотрите статистику, сколько москалей дохнут бухими на дорогах, так сказать геноцид!!!

02.12.2016 (21:49) / ВИЖУ

Да это пьяное хохлобыдло-пересечник который там вместе с пидором билецким пытался права качать пока не получили люлей от погранцов.

02.12.2016 (20:50) / Європа

бред повний