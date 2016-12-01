В ​​Ужгороде пьяный водитель на BMW протаранил экскаватор (ФОТО, ВИДЕО)

02.12.2016 (20:36)

Коммунальщик, рассказывая о ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его

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BMW протаранил экскаватор в Ужгороде: водитель на вид пьяный в "зюзю" - рассказал в Фейсбук журналист Виталий Глагола. По его словам, пьяный водитель влетел в экскаватор на полном ходу. Пока ехали патрульные, мужчина успел снять номерные знаки и уйти с места ДТП. Мужчина пытался выбить камеру из рук журналиста, а впоследствии вообще ушел с места аварии в сторону улицы Мытной, оставив машину на дороге.Коммунальщик, рассказывая подробности ДТП, сообщил, что автомобиль чудом не протаранил его.- Я был за 2 метра от того места. Я там мог стоять, и могло быть совсем плачевно .... человек не трезвый, очень не трезвый и он скрылся с места ДТП, - рассказал рабочий.Смотрите видео: