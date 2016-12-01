Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 3 декабря

03.12.2016 (07:46)

В Ужгороде облачно с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег

В Закарпатской области переменная облачность, временами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Местами гололед. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем ​​2 ° мороза - 3 ° тепла, в горах местами ночью 7-12 °, днем ​​4-9 ° мороза.

В течение 3-4 декабря на дорогах Закарпатской области ожидается гололедица. Местами: гололед, ночью и утром туманы с видимостью 200-500 м.

В Ужгороде день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Ночью пошел мелкий снег, но ближе к утру он закончился. До завершения дня осадков больше не ожидается. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем ​​1-3 ° тепла.

Возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли

Температура за последние 130 лет 03 декабря:

МАКС: 15.2° (1947)

МИН: -21.5° (1973)

Народный прогноз погоды: 3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.