Формула-1: Нико Росберг покидает "Королевские гонки"

03.12.2016 (09:16)

Нико Росбер завершил карьеру в Формуле-1 на высокой ноте

Нико Росберг не будет защищать в следующем году титул чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1. Самый быстрый пилот "Королевских гонок" ошеломил всех заявлением о завершении карьеры.

На пресс-конференции FIA в Вене перед церемонией награждения чемпион мира 2016 года Нико Росберг объяви, что покидает Формулу-1. По словам Росберга, став чемпионом мира, он не готов ещё раз "пойти на такие жертвы".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать заявление. Я решил здесь и сейчас объявить о завершении моей карьеры в Формуле 1. Это трудно объяснить, ещё когда мне было шесть лет, и я только начал заниматься автоспортом, у меня была совершенно конкретная мечта – стать чемпионом мира. Теперь я этого добился", - прокомментировал Нико Росберг.

За спиной у чемпиона 11 напряженных сезонов в больших призах, четыре из которых немец провел в далеко не самой сильной команде "Уильямс", с которой впервые попал на подиум. Впоследствии он перешел в "Мерседес", где и статл чемпионом мира.

Первую победу Росберг получил в 2012 году, а кульминацией его карьеры стало нынешнее гран-при Абу-Даби. Нико Росберг стал третьим немецким чемпионом мира в классе "Формула-1" после Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

В Формуле-1 Росберг выступал на протяжении 11 лет, на его счету более двух сотен Гран-при, два с лишним десятка побед и 30 поул-позиций. Подиум на Гран-при Абу-Даби стал для немца 57-м в «Больших призах» и сделал его 33-м чемпионом мира. И этот успех поставил точку в карьере Нико, длившуюся четверть века.

Чехия мечтает о проведении Гран-при Формулы-1