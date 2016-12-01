В "Черном зеркале» на "Интере" увидели госпереворот на Майдане (ВИДЕО)

03.12.2016 (11:42)

Вилкул назвал Майдан переворотом

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«Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота произошла огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и все остальное интересное, на самом деле мы идем в никуда и становится жить все хуже и хуже», — начал свою речь Вилкул. Однако уже на этих словах было слышно, что в зале среди гостей-майдановцев – много недовольств в его адрес оппозиционера относительно того, что он вообще посмел вслух сказать слово «переворот».Еще какое-то время Вилкул продолжал рассказывать о меморандуме с МВФ и условиях этого договора, но далее началась откровенная ругань.Депутаты-майдановцы закричали:«Все, либо он (Вилкул — ред) сейчас извиняется, либо мы встаем и уходим!»После этого гости начали расходиться. До конца эфира оставалось еще около 20 минут, но проводить его уже было не с кем.Позже в своём блоге Александр Вилкул написал:«Считал и считаю Януковича трусом и предателем. Прекрасно понимаю мнение тех людей, которые вышли на Майдан, которые не могли терпеть произвол и несправедливость. Но и невозможно прощать тех мерзавцев, которые воспользовались этим для того, чтобы три года разрушать и грабить нашу страну. Мы не хотим оскорбить чувства людей, которые вышли с протестом на улицу. Но у нас всегда будет конфликт с теми негодяями, которые уже три года грабят и разрушают нашу Родину. И проблема ведь не в оценках Майдана, а в том, что произошло потом, кто воспользовался им. Подумайте — за последние три года мы потеряли треть промышленности, миллионы людей потеряли работу, страшная коррупция во власти. Я уважаю любых людей, которые стоят за свои идеалы. Но не тех, кто не проработав ни одного дня и не построив ничего, декларирует миллионы наличных, возникших у них за эти три года».Патриоты в соцсетях рекомендуют киевскому оккупационному режиму ввести уголовную ответственность за отрицание безвизового режима, за критику соглашения с ЕС, за написание и цитирование любых высказываний Путина и Януковича, за несогласие с тем, что Майдан расстреляли, кроме самих майдановцев, завезенные из Литвы и Польши убийцы...