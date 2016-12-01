Пешеходный мост - визитная карточка Ужгорода со своей историей

|Пешеходный мост в Ужгороде
Пешеходный мост в Ужгороде - место особое. Ежедневно ним проходят тысячи людей. Визитная карточка города имеет особую ауру. Здесь любят фотографироваться туристы, выпрашивать милостыню нищие. Здесь проходят различные акции и аттракционы.
К этому мосту Ужгород привык настолько, что горожанам кажется, что он был всегда, со времени существования города. И в чем-то они правы. Ведь первый мост примерно на этом же месте появился еще в 1361 году.
Он был деревянным и за то, чтобы им пройти, нужно было заплатить. Итак, налоги для ужгородцев - дело не новое... наоборот - давняя традиция. Средства нужно было платить на современной Театральной площади.
С 1866-года от дани ужгородцев освободили, а все остальные - и дальше платили за пересечение Ужа соответствующую сумму и только в 1907 году плату отменили. Однако и мост стоял не всегда. Во время войны, в 1944 году, его взорвали немецкие солдаты. А современная уже железобетонная конструкция была построена только в послевоенное время.
Но это - история... а теперь мост украшен десятками замочков, сердечек, которые оставляют там влюбленные.
А начинаются он своеобразным маячком - Свободкой, которую горожане к различным праздникам любят украшать и которая символизирует свободолюбие закарпатцев.
За несколько же шагов от мини-скульптуры будто открывается окно в другое измерение реальности... где бурлит совсем другая жизнь. Поэтому журналисты решили пообщаться с теми, для кого мост стал не просто возможностью попасть на другой берег реки, а кто там «работает».
Даниил просит не фотографировать его лицо, не желая, чтобы его узнали родные. Сам он из Виноградовского района. На мосту просит милостыню. Говорит, что болеет, живет очень бедно и собирает деньги на лечение. В Ужгороде бывает несколько раз в месяц.
Восьмилетний смуглый Иосиф также любит попрошайничать на пешеходном мосту.
- Здесь много людей и из толпы всегда находится кто-то, кто меня пожалеет, - признается маленький ром. - Мы живем бедно, но воровать никто не идет.
Подобных историй здесь можно услышать немало...
А еще... недавно общественность всколыхнуло известие о запрете передвигаться мостом на велосипедах. Инициатором ноу-хау стал совет старейшин Ужгорода. Мэрия же новшество поддержала и установила соответствующие знаки. Однако велосипедистов все равно меньше не стало.
- Меня возмущает такой запрет. Когда-то через мост ездили даже автобусы и это не вызвало нареканий. Велосипед же легкий и никому не мешает, - жалуется Василий, толкая своего железного «коня».
О своем отношении к пешеходному мосту журналисты поинтересовались и у прохожих.
- Для меня он особенный. Когда-то именно здесь я познакомилась с мужчиной, - рассказывает ужгородка Марианна Томишин. - Была зима и с меня ветер сорвал шапочку. Юрий же подхватил ее и вернул мне. Затем мы вместе гуляли по городу, а через несколько месяцев поженились.
- Мост люблю. Без него родной город не представляю. Особых приключений на нем никогда не было, раздражает только, когда там навязывают какую-то рекламную продукцию и еще не нравится, что там всегда много нищих, - делится мыслями Николай.
- С тех пор мост подсвечено, он стал настоящим местом паломничества. Ночью он действительно уникален. И хотя в Ужгороде есть несколько мостов, однако именно этот - самый любимый. Нам повезло, что через центр города протекает река. Как-то в детстве я заблудилась, потерялась от мамы. Единственное место, которое я смогла найти - это пешеходный мост. Там меня увидела соседка и отвела домой. Я была так счастлива в те мгновения. Хотя дома на меня и накричали. Но все равно, я радовалась, что родители нашлись, - признается Светлана.
А еще горожане вспоминают историю с скамейкой на пешеходном мосту, рассказывают о курьезах с радио и собственные приключения.
Конечно, представить столицу Закарпатья без мостов невозможно, однако пешеходный действительно имеет особую энергетику и самобытность, он - как машина жизни, или даже... сердце города бьется в унисон с тысячами сердец самых ужгородцев.
В Ужгороде на Пешеходном мосту можно загадать заветное желание
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