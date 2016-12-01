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Сегодня в Ужгороде СБУ будет штурмовать Закарпатский драмтеатр

03.12.2016 (12:01)
СБУ проведет в драмтеатре Ужгорода плановые учения
СБУ проведет в драмтеатре Ужгорода плановые учения

Сегодня, 3 декабря 2016 года в Ужгороде, в Областном украинском музыкально-драматическом театре, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Закарпатской области проводит плановую тренировку.

Мероприятие проходит в условиях максимально приближенных к реальным.

Просим всех сохранять спокойствие.

Пресс-группа УСБУ в Закарпатской области.

Возле Мукачево СБУ ликвидировали группу террористов (ФОТО, ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

03.12.2016 (12:35) / Петров

Велике дякую автору і Вам також за інформацію и ресурси.