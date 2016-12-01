Итоги социально-экономического положения Закарпатья за этот год

03.12.2016 (12:17)

В Закарпатье стабильно фиксируется прирост населения

По данным Главного управления статистики Закарпатской области, на 1 октября 2016 численность населения Закарпатья составила 1 миллион 259 тысяч 500 человек.

В течение с января по сентябрь население увеличилось на 331 человека. Закарпатье остается одной из нескольких областей Украины, где стабильно фиксируется прирост населения.

Рынок труда

Количество зарегистрированных безработных за октябрь уменьшилась на 12,4% и на конец месяца составила 5 тысяч 428 человек.

Заработная плата

В сентябре этого года средняя номинальная зарплата одного штатного работника составила 4 тысячи 646 гривен, что на 6,9% больше, чем в августе. Размер средней зарплаты в 3,2 раза превышал уровень установленного государственного социального стандарта (1450 гривен).

Сельское хозяйство

В январе - октябре индекс объема сельскохозяйственного производства по сравнению с соответствующим периодом 2015 составил 96,3%, в том числе в хозяйствах населения - 95,1%, в сельскохозяйственных предприятиях - 118,4%.

Промышленность

По итогам января - октябре производство промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом 2015 увеличилось на 5,5%.

Строительство

В январе - октябре предприятиями и организациями области выполнено строительных работ на сумму 460 миллионов 100 тысяч гривен. Индекс строительной продукции по сравнению с десятью месяцами прошлого года составил 105,4%.

Единственный город в Закарпатье, который не выполнил бюджет - это Мукачево