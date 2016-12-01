Людмила Корж-Радько представила свои произведения в галерее "Ужгород" (ФОТО)

03.12.2016 (13:52)

Выстака картин Людмилы Корж-Радько в галерее "Ужгород"

Выставку вдогонку нынешнему юбилею сегодня презентовала в Ужгороде яркая представительница краевого художнического коллектива Людмила Корж-Радько - заслуженный художник Украины, член НСХУ, лауреат областной премии им.Й.Бокшая и А. Эрдели.

Познакомиться с творческими свершениями автора за последние 4 лета (именно столько прошло со времени предыдущей персональной выставки) пришли преданные ценители и многочисленные коллеги - как по кисти, так и по научно-образовательной работе - Людмила Корж-Радько является деканом факультета изобразительного искусства Закарпатской академии искусств.

Ректор последней Иван Небесник уважительно отозвался о педагогической деятельности художницы, профессионально и с удовольствием делится собственными знаниями и опытом с талантливой молодежью. Творчество же Людмилы Корж-Радько профессор обозначил не менее благосклонно, назвав художницу "одним из самых современных художников не только Закарпатья, но и Украины".

Всем желающим посмотреть подборку из почти полусотни полотен Людмилы Корж-Радько стоит поспешить - выставка будет действовать в течение десяти дней.

После в галерее "Ужгород" планируется провести еще два вернисажа под завершение этого года - персональную выставку произведений Виктории Кузьмы и традиционную экспозицию-подарок художников края к грядущим зимним праздникам, о чем будет сообщено дополнительно.

Управление культуры Закарпатской ОГА.

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