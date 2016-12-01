Как егеря и лесоводы в Закарпатье помогают диким животным зимой (ФОТО)

03.12.2016 (16:24)

С наступлением морозов лесным жителям несладко

Общая площадь охотничьих угодий ГП «Мокрянское ЛОХ» составляет 33,2 тысяч гектаров, большинство из них - лесные массивы, где водится разнообразная дичь: медведь бурый, олень благородный, косули, дикие кабаны, зайцы лесные, куницы лесные и рысь, дикие коты и другие животные. Наряду с ними проживают и хищники - волки и лисы.

С наступлением сильных морозов, лесным жителям приходится несладко. Большинство из них просто не в состоянии самостоятельно получить корм, а под снежным покровом не все могут откопать еду. Помощь егерей и лесников как раз в такое время животным просто жизненно необходима. О том, какие меры осуществляются в лесах Мокрянского лесоохотхоза, чтобы помочь диким животным перезимовать, рассказал главный охотовед ГП «Мокрянское ЛОХ» Юрий Руснак.

- В этом году зима и морозы пришли на несколько недель раньше. Для диких животных это прежде всего вызывает трудности в добывании необходимого количества пищи. А синоптики Украинского Гидрометцентра передают, что столбики термометров будут держаться на минусовых значениях. Поэтому лесоводы и егеря позаботились, чтобы в специально отведенных местах лесные жители могли полакомиться разложенной для них пищей, - рассказывает главный охотовед хозяйства.

По его словам, охраной и сохранением животного мира занимается охотничье-егерская служба - 6 егерей и охотовед. Помощь им оказывает вся лесная охрана лесхоза - это лесничие, помощники лесничих и мастера леса. Каждое лесничество имеет план-задание по заготовке кормов летом (сено, веточный корм), чтобы в зимний период подкармливать диких животных. С наступлением осени проводится плановая проверка выполнения заданий.

На что направлены усилия егерей сегодня?

- Основные их усилия сейчас направлены на помощь в преодолении дикими животными неблагоприятных для них зимних условий и обеспечения надежной охраны. Охотоведы, егерская служба ежедневно пополняют подкормочные площадки продуктами, по мере их поедания дикими животными. Солонцы заполняются солью, которая является источником микроэлементов и чрезвычайно нужной пищей для животных зимой. По словам главного охотоведа, работниками лесоохотхоза было заготовлено в достаточном количестве зерновые, сено, кормовые веники, топинамбур и другие необходимые лакомства, закуплена соль.

А какие меры по усилению борьбы с браконьерством?

- Рядом с прикормкой, не ослабляем охрану лесных массивов от браконьеров. Ведь для браконьеров высокий снег и сильный мороз не является препятствием - подчеркивает Юрий Руснак. Бригады по охране регулярно проводят рейды. Особенно бдительны работники в выходные дни, когда в лесах для животных повышенный уровень угрозы погибнуть от браконьерского ружья. Чтобы скоординировать совместные действия по ведению охотничьего хозяйства, недавно было проведено совещание, на котором егеря и охотоведы со всей области могли поделиться с коллегами своим опытом, показать свои достижения плюсы и минусы, совместно были оборудованы подкормочные площадки. Считаю, что такие мероприятия стоит проводить регулярно. Также весной охотники края приняли участие в выставке собак в Киеве по инициативе охотников края. Собаки в охране фауны - настоящие друзья диких животных, - заверил Юрий Руснак.

А что любят дикие животные?

- Косули любят травку и откапывают ее из-под снега, но когда снега много, им это делать сложнее. Если хотите им помочь, то нужно дать сена, но не прелого. Люди часто допускают такую ​​ошибку - оставляют всякие объедки, думают, что животные их будут есть, - Юрий.

По его словам, сено не обязательно класть в кормушки, можно положить сено на куст, на ветви деревьев, важно, чтобы не очень высоко, так чтобы косули к нему дотянулись (не выше метра от земли). Надо стараться, чтобы оставленное сено не промокло.

В каких именно местах это стоит делать?

- Нужно делать это подальше от дома, если во дворе бегает собака, то животные близко не подойдут - бояться. Надо найти хорошее спокойное место, посмотреть, где больше следов. Стоит также учитывать, что животные на чужеродные предметы в природе смотрят с опаской, поэтому не стоит надеяться, что в первую же ночь косули придут к кормушке за сеном. Но со временем они привыкнут. Животные запоминают места, где находят пищу, поэтому вам придется заботиться о них до самой весны. Косуль можно кормить и яблоками. Правда, надо не забывать, что яблоки быстро портятся. Тоже касается и овощей.

Если хотите кормить кабанов, то придется использовать картофель и другие корнеплоды. Диким животным легче перенести зиму, если в лесу кормушка, в которую постоянно приносят корм. А животным корм лишним не будет. Но если беретесь подкармливать животных, то надо это делать до весны, иначе животному можно нанести вред. У животных вырабатывается определенный инстинкт - они ​​знают, что придя к кормушке, найдут там корм. Если корма не найдут, будут его ждать. Если человек не принесет корм, то животное потеряет возможность найти его где-то еще, - подытожил беседу Юрий Руснак.

Пресс-служба Закарпатского ОУЛОХ.

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