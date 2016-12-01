Однопартийцы Ляшко подарили ему 500-килограммовую телку

|Коллеги решили презентовать лидеру партии корову
Депутаты от Радикальной партии Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук сделали оригинальный подарок Олегу Ляшко на день рождения. Об этом в своем Facebook рассказал Лозовой.
Он рассказал, что коллеги решили презентовать лидеру партии корову.
Лозовой уточнил, что корова совсем молодая и весит всего 510 кг. По его словам, корову Ляшко везут из Полтавской области.
"Назвали "телочку" Смерека. Уверен, Смеричка сразу найдет общий язык с господином Олегом", – предположил нардеп.
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