Британская газета опубликовала разгромную статью об Украине

03.12.2016 (19:17)

Британское издание The Indepentent напечатало большую статью о коррупции в Украине как итог беседы с беглым народным депутатом Рады Александром Онищенко.

"Главные политические фигуры в Украине, чье правительство получило миллиарды долларов международного финансирования с момента свержения бывшего диктатора Виктора Януковича, обвинены в массивной политической и финансовой коррупции со стороны бывшего высокопоставленного союзника", - пишет газета.

The Indepentent отмечает, что Администрация прозападного президента Петра Порошенко отрицает обвинения, которые в его адрес выдвинул бывший парламентарий и олигарх Александр Онищенко. Господин Онищенко, который прилетел в Лондон, где живет в настоящее время в изгнании, сам получил обвинения со стороны украинских властей. В серии экстраординарных утверждений, г-н Онищенко заявляет, что его кандидатура в качестве члена парламента преодолела административные барьеры после взятки руководителям Рады 6 млн долларов.

Он также утверждает, что он советовался с главной фигурой правительства для того, чтобы организовать и финансировать клеветническую кампанию против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Кампания по очернению, по его словам, стоила примерно 3 млн долларов в месяц на протяжении 10 месяцев. Г-н Яценюк подал в отставку в апреле этого года после обрушения его популярности. АП говорит, что Онищенко пытается политизировать уголовное дело против него и "прикидывается жертвой политических репрессий. Это мотивация для его абсолютно ложных обвинений".

The Independent не смогла проверить утверждения господина Онищенко, не называя имена ключевых фигур и посредников по юридическим причинам.

"РАСПЛАЧИВАЛИСЬ В ГРИВНЕ, ЭТО 5-6 МЕШКОВ"

Утверждения Онищенко касаются и поднятия Европейским Союзом, МВФ и другими интернациональными сообществами, которые оказались неспособны перебороть вирус коррупции в стране.

Администрация г-на Порошенко была подвергнута критике за неспособность привлечь к ответственности хотя бы одного члена режима г-на Януковича. А согласно Transparency International, Украина занимает 130 место из 168 стран в индексе коррупции.

Газета публикует признания Онищенко, которые касаются того, как последний стал депутатом. По словам беглого нардепа, он получил звонок от выскопоставленного правительственного деятеля, который сказал: "Вы должны прийти, вы должны встретиться с моим парнем, он объяснит, что делать". "Я встречаюсь с этим парнем, и он мне называет сумму в 6 млн долларов, которая пойдет на поддержку президентской кампании", - рассказал Онищенко. По его словам, записи разговора у него нет, но он готов пройти тест на детекторе лжи.

"У нас эта традиция на протяжении 20 лет. Всегда была одна и та же система. У них есть право, налоговая, генпрокурор. Если они хотят создать вам проблемы, они у вас будут. Они могут уничтожить вас полностью. Вам нужно найти какой-то путь для того, чтобы выстроить хорошие отношения", - цитирует Онищенко The Indepentent. Нардеп добавляет, что при Януковиче половина прибыли уходила в карман президенту. На вопрос о правдивости объявленной суммы в 6 млн долларов, Онищенко усмехается и говорит: "На самом деле мы расплачивались в гривне, это было около пяти или шести мешков", - и разводит руками, показывая размер спортивной сумки. - "Вы получаете специальные мешки из банков, чтобы позаботиться о большом количестве налички. А это означает, что не было никаких документальных следов".

Онищенко утверждает, что другие "откаты" были намного более утонченными. Так, высокопоставленный чин правительства потребовал через посредников 2 тысячи гривен за каждую тысячу проданных кубометров газа. Он показал The Independent несколько sms-сообщений, в которых расписывается инструкция по выплате "отката". По его словам, министр правительства может спокойно зайти к себе в кабинет и выйти оттуда с миллионом долларов на "карманные расходы". Когда самого Онищенко спрашивают, почему он пошел в депутаты, тот с "пугающей честностью" отвечает: "Для того, чтобы защитить свой бизнес".

"Я УБИЛ ЕГО ЗА ОДИН ГОД"

Он говорит, что все шло хорошо, пока один из членов правительства не заявил, что Яценюк мешает их бизнес-планам. Онищенко утверждает, что чиновник сказал ему: "Он наш враг, и уничтожит все, что мы хотим сделать. Вы должны помочь мне выгнать его, потому что с этим парнем мы никогда нигде ничего не добьемся". После этого, рассказывает Онищенко, он организовал отдел пропаганды против премьера. "Я убил его за один год", - говорит Онищенко, указывая, что рейтинг Яценюка упал с 30% одобрения до 1%.

С тремя миллионами долларов в месяц он мог финансировать акции протеста, оплачивать националистам анти-правительственные акции и подкупать СМИ для запуска медийной кампании дискредитации. Объясняя, как в Украине работают протесты, Онищенко рассказал: "Вы должны заплатить участникам акции, чтобы они пришли, и должны заплатить ТВ, чтобы они осветили это. Точно так же как вы покупаете рекламное место. Телевидение и газеты". На вопрос о том, сколько платят участникам акции, он говорит "50 долларов или что-то около. Этим занимаются специальные компании".

По его словам, пропагандистская машина любому врагу Яценюка давала место в прессе для нападок. "Я не знаю, правдой они были или нет. Я никогда не проверял. Для меня это был только повод раздуть скандал", - говорит Онищенко. Он также говорит, что может организовать массовые демонстрации, чтобы осветить ошибки, которые политик может сделать. "Например, он представил Раде новые законы с высокими тарифами на воду и энергию, поэтому мы организовали против него массовые митинги. Мы увидели его ошибку и использовали ее. Вы видите, когда делаете ошибку, иногда ее никто не видит. Но если я хочу вам показать, я раздую вашу ошибку до большой проблемы. Я освещаю ее везде. Я создаю демонстрации, на которых показывается только одно: "Большая ошибка! Большая ошибка!".

РЕЙДЕРСТВО И АГЕНТЫ КРЕМЛЯ

С новым премьером Гройсманом, кандидатом, выдвинутым президентом, у Онищенко сложились не лучшие оношения по нескольким причинам. Одной из них, по-видимому, что ему не удалось повлиять на своего союзника Юлию Тимошенко принять определенную политику.

"Он попросил меня быть рядом с Тимошенко, чтобы защитить его от нее, потому что у меня были хорошие отношения с ней. Но он всегда просил меня сделать то, что она не хотела делать.. Я не мог получить какой-либо контроль над ней, и она не хотела даже просто говорить с ним", - цитирует The Independent нардепа. Сама Тимошенко, комментируя дело Онищенко, заявила: "В эти дни рейдерские набеги на бизнес такие же, как и при Януковиче, активы захватываются. Сегодня они захватывают активы Онищенко. Вокруг него много шума, но сегодня есть множество предпринимателей, чей бизнес подвергается рейдерским атакам".

Онищенко еще раз подтвердил, что бежал из Украины 16 июля, опасаясь ареста. Теперь он живет в Лондоне, там же живет его мать. Политик еще раз опроверг заявление АП, в котором говорится, что он получил российское гражданство, а также был "инструментом российской гибридной войны против Украины".

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По словам Онищенко, не просившего убежища в Великобритании, надеется, что его не выдадут Украине и он сможет дать свои показания полностью в английских судах.

Издание отмечает, что обвинения Онищенко звучат вскоре после того, как харизматичный губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Порошенко в поддержке коррумпированных чиновников.

The Independent завершает статью памяткой, что даже после обвинений в коррупции правительство поручило бороться с ней 23-летней Анне Калинчук. "Критики говорят, что назначение столь неопытного кандитата означает, что администрация не рассматривает вопрос коррупции всерьез. Ее назначение состоялось спустя несколько дней после того, как 24-летняя гламурная модель была назначена замом министра внутренних дел".

Как сообщалось ранее, Онищенко передал компромат на Порошенко спецслужбам США.

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