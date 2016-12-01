Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 4 декабря

04.12.2016 (06:47)

В Ужгороде облачно с прояснениями, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 4 ° мороза - 1 ° тепла, в горах местами ночью до 12 ° мороза, днем 5-10 ° мороза.

В этот день в Ужгороде небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура ночью 5-7 ° мороза, днем около нуля.

В течение 4 декабря на дорогах Закарпатской области ожидается гололедица.

Температура за последние 130 лет 04 декабря:

МАКС: 11.7° (1947)

МИН: -11.2° (1973)

Народный прогноз погоды: 4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло — зиму привело». Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после — то не растает до весны.