Активист "Правого Сектора" рассказал по чьему приказу расстреливали людей на Майдане

04.12.2016 (07:15)

Пашинский, Парубий и Аваков нанимали снайперов

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Спецподразделение "Беркут" спровоцировали к расстрелу "небесной сотни" снайперы, нанятые лидерами тогдашней оппозиции. Так заявил в эфире телеканала NewsOne лидер радикальной киевской группировки "Наждак" Николай Дульский, во время Майдана входивший в состав организации "Белый молот", ставшей одним из участников "Правого сектора"."Я входил в состав организации "Белый молот", который изначально входил в "Правый сектор". Первые спаленные автобусы, первые поджоги, первые взрывы, первые перестрелки – это все дело рук организации "Белый молот". И за ней хвостиком бегала организация "Патриот Украины", это нынешний "Азов". Как появились Яценюки-Турчиновы и взяли контроль? У них своей идейно массы в принципе не было. Подмять под себя Майдан они умудрились, подмяв под себя финансы", - утверждает радикал.По словам Дульского, основную кассу Майдана удавалось собирать с помощью коробочек для пожертвований."Так вот, Турчинов умудрился создать финансовый контроль Майдана, - утверждает майданщик. - Они начали контролировать эти "скрыньки" и выдавать разрешение на их установление. То есть они взяли под себя все финансовые артерии Майдана. Эти "скрыньки" приносили сумасшедшие деньги. При мне люди приносили по полмиллиона. За день можно было получить несколько миллионов на одной только точке".Также Николай Дульский ответил на вопрос, кто заносил оружие на Майдан."Если помните, когда были первые убийства со снайперской винтовки, а потери были как у милиции, так и у народа, этих людей заказывали Пашинский и Аваков. Я знаю, потому что несколько организаций, в том числе и та, к которой я был причастен, захватывали отель – крышу. Было две девушки-биатлонистки и еще один парень, с акцентом общающийся. Как я понял, это какие-то литовцы либо прибалты, скорее всего", - сказал Дульский."Пашинский, Парубий и Аваков – в принципе все это и делали. Потом уже, как мы проанализировали, они нанимали снайперов, чтобы те убивали и милицию, и митингующих, чтобы спровоцировать столкновения, что у них и получилось. Но потом "Беркут" реально стрелял в народ. То есть "небесную сотню" реально настрелял "Беркут", но эту стрельбу спровоцировали снайперы, которые работали за деньги людей, массово потом вошедших в партию "Народный фронт". На кассе сидели Турчинов и Яценюк, а всей это ерунденью занимались Аваков, Пашинский и Парубий".Отметим, что о стрельбе по правоохранителям утром 20 февраля было известно с самого начала. Позже в СМИ появлялись свидетельства (правда анонимные) активистов Майдана, которые признавались, что это они вели огонь по "Беркуту" и внутренним войскам. После начала стрельбы, бойцы ВВ и "Беркута" начали отходить с Майдана, а вслед за ними устремились протестующие. И в этот момент по ним был также открыт огонь, десятки людей были убиты. По основной версии Генеральной прокуратуры, стреляли "беркутовцы", одетые в черную одежду с желтыми повязками. По версии представителей прежней власти, стреляли по активистам те же люди, что стреляли и по Внутренним войскам и по "Беркуту". То есть, майдановцы.Такие признания вызываю шок.. Неужели МВД Украины руководит человек, который организовывал массовое убийство людей на Майдане?!