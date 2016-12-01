ДТП на трассе "Киев-Чоп": Два камиона вылетели в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

|В Закарпатье в кювет перевернулись бензовоз и грузовик
Дорожно-транспортное проишествие произошло на трассе международного значения "Киев-Чоп" в Савалявском районе Закарпатья.
Предварительно, оба грузовика опрокинулись в субботу, 3 декабря на трассе "Киев-Чоп" в районе села Ганьковица, что в 12 км от Свалявы.
Одно транспортное средство двигалось в сторону Мукачево и Ужгорода, другой грузовик - в сторону Львова. Обе фуры и бензовоз, и грузовик оказались в кювете.
Стоит заметить, что оба транспотни средства перевернулись где-то за 50-100 метров друг от друга. Вероятной причиной ДТП по всей вероятности стали сложные погодные условия.
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Комментарии
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Ходив я дивився. Алкашня одна, по мордах видно, що не сохнуть.