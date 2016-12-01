В Мукачево у таксиста пассажиры похитили джип

04.12.2016 (10:23)

Пассажиры избили мукачевского таксиста и скрылись на его джипе

Ночью 1 декабря в полицию обратился 44-летний житель г. Мукачево, который работает в местной службе такси, заявив что его избили неизвестные и угнали внедорожник «Хюндай Туксон».

Как рассказал заявитель, он принял заказ в пгт.Чинадиево Мукачевского района. У местной автозаправки в машину сели двое мужчин. По дороге пассажиры набросились на таксиста, нанесли ему удары по затылку и выбросили из машины. После чего скрылись на угнанном автомобиле таксиста.

Черный внедорожник «Хюндай Туксон» полиция объявила в розыск. Нашли его на следующий день. Похитители пригнали краденое авто в одну из частных автомастерских, предлагая недорого приобрести на запчасти. Об этом стало известно сотрудникам уголовного розыска, и угонщиков взяли «на горячем».

Как выяснилось, джип мукачевского таксиста похитили два ранее судимые мужчины: 28-летний житель Свалявы и 18-летний житель Винницкой области. Последний разыскивался винницкой полицией за совершение краж. И вот, находясь в розыске, успел совершить тяжкое преступление еще и на Закарпатье...

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.289 ч.3 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Оба похитители авто по решению Мукачевского суда взяты под стражу.

В ходе досудебного расследования следователи будут проверять возможную причастность фигурантов дела к совершению других преступлений, как на Закарпатье, так и в других регионах Украины.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье таксист "обчистил" своего пассажира (ФОТО)