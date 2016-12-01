Гороскоп на неделю (5 - 11 декабря)

04.12.2016 (11:21)

Недельный гороскоп с 2 по 11 декабря

Чего ждать разным знакам зодиака на этой неделе? - об этом вы узнаете из гороскопа. Астропрогноз предскажет о том, чего остерегаться и как лучше поступить в грядущих ситуациях и на что нужно обратить особое внимание на этой неделе.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Работать вам будет легко и интересно. Если вы работаете в коллективе с активными людьми, то добиться успеха будет довольно просто. Не стоит обсуждать новые идеи с начальством. Возможны неурядицы в личной жизни. В выходные постарайтесь сменить обстановку, новые впечатления пойдут вам на пользу. Наступает период, когда вам захочется кое-что закончить, а что-то начать сначала - воодушевленно и с энтузиазмом. Действуйте решительно и смело, и вам может неожиданно повезти в самых рискованных делах. Умение привлекать окружающих на свою сторону поможет добиться решения стоящих перед вами профессиональных задач. В конце недели к вам могут нагрянуть с проверкой. Придется действовать тонко, ловко и решительно, чтобы удержать свои пошатнувшиеся позиции.

Телец



Постарайтесь не поддаваться на соблазны и провокации. Лучше заранее наметить линию поведении и придерживаться ее. Особенно тщательно следите за своими высказываниями. Можно ждать хороших новостей и перспективных предложений. В выходные вы можете получить большую самостоятельность в принятии решений. На этой неделе у вас появится шанс открыть в вашем избраннике много интересного и оригинального, что окажется полезно не только вам, но и практически всему вашему окружению. На работе важно не конфликтовать с начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, вам это зачтется. В выходные веселитесь от души, только постарайтесь не расстаться сразу со всеми денежными запасами.

Близнецы



Вы можете придумать нечто необычное или начать реализовывать перспективный проект. Но и себе уделите больше времени, желательно снизить нагрузку на работе и выполнять только то, что в данный момент вам по силам, и по интересам. Не обещайте начальству больше того, что вы можете сделать. Выходные проведите с семьей. На этой неделе судьба может приготовить для вас приятные сюрпризы. Интересная работа позволит вам избежать резких перепадов настроения. Время будет благоприятно для новых творческих начинаний, хотя иногда новое - это хорошо забытое старое. В среду, в случае необходимости, вы сможете воспользоваться помощью друзей. Начиная с четверга, все дела пойдут удачно и прибыльно. Эта неделя благоприятна для решения семейных проблем и создания в доме уютной, комфортной обстановки. Гоните от себя прочь необоснованные страхи и сомнения.

Рак



Не нужно строить воздушные замки. Смотреть на жизнь стоит максимально прагматично. Вы проведете довольно много времени в избранном кругу, но вы должны проявить свои лучшие качества. Постарайтесь завершить все серьезные и неотложные дела, чтобы на выходных не возвращаться к ним. Ваше решение в начале недели косвенно повлияет на многие происходящие с вами события. Во вторник не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи - и вы получите желаемое. Среда может оказаться весьма ответственным днем, от того, как вы его проведете, может зависеть ваше ближайшее будущее. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны, и у вас появится шанс получить престижную и прибыльную работу. В выходные желательно выбраться за город или в небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и восстановить затраченные силы.

Лев



Стоит проявить немного терпения, чтобы осуществить ваш замысел. Правда, для этого понадобится еще немного удачи. Возможен неожиданный поворот к лучшему в отношениях с окружающими: они решат преподнести вам сюрприз, который окажется не только приятным, но и полезным. Понедельник не обещает особого благоволения звезд, желательно снизить в этот день темп деловой жизни. Зато вы сможете взять реванш в последующие дни, когда перед напором вашей энергии будут бессильны все ограничения и препятствия. Во вторник уделите больше времени родным, им важно общение с вами. В среду не стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придется только на собственные силы. В вопросах, связанных с недвижимостью, возможны какие-то приятные новости и предложения. Возможно, в пятницу, вы начнете пересматривать свой образ жизни и постепенно его изменять.

Дева



Удачное время, чтобы спокойно обдумать положение, в котором вы сейчас оказались, и найти правильное решение. В конце недели вам придется активно работать или решать бытовые вопросы. В выходные сходите в гости к близким друзьям. Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они быстрее реализовались. Желательно равномерно чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций и компаний, которые кажутся вам сомнительными. Нужно проявлять дипломатичность, сохранять эмоциональное равновесие. Работа может поглотить слишком много времени и сил, так что почти не останется времени на решение других проблем. Среда - один из самых благоприятных дней на работе.

Весы



Не переступите границ, иначе ваш авторитет может пошатнуться. Не поддавайтесь на провокации коллег, так как вас захотят использовать в своих целях, втягивая в конфликтную ситуацию. Хороший период для построения планов на будущее. В выходные займитесь обустройством дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам. Неделя грозит оказаться неоднозначной, на вашем пути могут оказаться подводные камни. Вам придется стать талантливым стратегом, чтобы все прояснить и расставить по своим местам. Не обязательно все проблемы решать самостоятельно, в некоторых ситуациях понадобится помощь или совет друзей. Во вторник и среду важно избежать перегрузок и переутомления. Пятница может стать одним из самых удачных дней недели, постарайтесь максимально использовать этот благоприятный момент, поделитесь своими идеями с начальством, чтобы найти поддержку. Пока ваш имидж работает на вас, направьте энергию в сферу личных отношений.

Скорпион



Вас ждут большие дела. Именно сейчас вы имеет все шансы найти престижную работу, получить дополнительную прибыль. Однако не следует бороться за лидерство в коллективе, ваш авторитет и так высок. Реализуйте все свои планы на ясную голову, все хорошо продумав. На этой неделе вам удастся укрепить свой авторитет. Хотя и придется доказывать, что вы способны преодолевать любые трудности. Контакты с деловыми партнерами будут удачными и прибыльными. Если в четверг вас даже будут провоцировать на выяснение отношений, старайтесь не вступать в конфликты, тем более с близкими и дорогими вам людьми. В пятницу решение профессиональных проблем нужно отложить в сторону, займитесь планированием отдыха, это будет очень важно для вас.

Стрелец



Лень и обиды могут помешать вам добиться успеха. Заниматься лучше мелочами, а также делами, в которых ошибиться невозможно. Могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями, некоторые из них могут повести себя совсем не так, как вы ожидаете. В личной жизни возможны проблемы, связанные с сильной занятостью на работе. Вы сейчас на гребне волны, вас окружают загадки и тайны, даже сплетни делают вам отличную рекламу. Вы общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств захватит вас. А вот на работе не стоит излишне хвастаться своими успехами и придираться к коллегам по мелочам, такими действиями вы можете огорчить окружающих. Самое время ждать некоего сюрприза от близких.

Козерог



Научитесь заземляться и не обращать внимания на суету. Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в этот процесс. Возможны определенные проблемы во взаимоотношениях с коллегами или друзьями. В выходные стоит соизмерить свои силы с предполагаемым объемом работ, возможно, стоит немного подождать. На этой неделе вы сможете выгодно представить ваши деловые качества, что благоприятно отразится на ваших профессиональных успехах. Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь поможет вам справиться с любыми препятствиями и трудностями, встречающимися на вашем пути. Впрочем, все бросить и начать с нуля ряди новой идеи - не лучший вариант. Менять жизнь нужно постепенно. Вам потребуется точность, методичность и дисциплина, которые в сочетании с организаторскими способностями могут творить чудеса.

Водолей



Вам потребуется выдержка и самообладание. Нужно подготовить запасные варианты на случай, если не все на работе пойдет гладко. Не отвергайте помощь друзей, но не рассчитывайте на них. Безжалостно отметайте авантюризм. Намеченный на выходные выход в свет лучше отложить, а это время посвятить дому и семье. На этой неделе вам, вероятно, придется приложить немало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. Всему виной будет излишняя эмоциональность. Поспокойнее реагируйте на сюрпризы и возможные проблемы. Среда обещает поднять настроение настолько, что положительных эмоций хватит до конца недели. На субботу не стоит планировать ничего серьезного, отдохниите и побудьте со своей семьей. Воскресенье - отличный день для встречи с друзьями в уютном кафе, в котором вы раньше не бывали.

Рыбы



Стоит настроиться на активное общение, это принесет вам успех и повысит ваш престиж. На вас навалятся снежным комом мелкие незначительные дела. В выходные возможен некоторый спад настроения, не поддавайтесь унынию, иначе можете почувствовать себя совсем без сил. Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще справиться со сложившейся ситуацией. В понедельник будьте предусмотрительны при общении с начальством, нужно проявить свои знание и компетентность в обсуждаемом вопросе. В четверг подъем вашей работоспособности позволит вам разрешить многие проблемы и успеть завершить намеченное. А в пятницу вам придется отстаивать свои планы перед коллегами. Субботу лучше посвятить решению мелких бытовых вопросов.



