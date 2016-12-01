Роскошная жизнь сестры замминистра МВД Анастасии Деевой (ФОТО)

|Сестра Деевой хвастается в соцсетях шикарной жизнью
Блогеры обнаружили в социальной сети личную страницу родной сестры скандального заместителя министра МВД Украины Анастасии Деевой, на которой девушка охотно делится своей шикарным жизнью. Шубы, курорты, дорогие авто – вот как живет 14-летняя сестра заместителя Авакова.
Информацией о Соне Шмалько на своей странице в Facebook поделился блогер Александр Барабошко.
Соня Шмалько — так зовут сестру 24-летней Анастасии Деевой, которая недавно со скандалом была назначена заместителем министра МВД Украины Арсена Авакова. Впрочем, Шмалько – девичья фамилия и самой Деевой.
Сестра министра МВД охотно рассказывает в сети о своей шикарной и беззаботной жизни: шубы, курорты, дорогие автомобили и подарки, пикантные фото возле бассейна, а также высказывания вроде «Я не высокомерная, просто со мной надо общаться, склонив голову».
Блогер Александр Барабошко, обнаружив фото Сони Шмалько, вспомнил одну из фраз Анастасии Деевой и процитировал ее у себя на странице:
«Деева: „Мне нужно было работать, зарабатывать, помогать семье, маме и сестре – в том числе и материально“. Вот молодчинка! Судя по фоткам, сестре помогла!», – сыронизировал он.
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