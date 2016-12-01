Роскошная жизнь сестры замминистра МВД Анастасии Деевой (ФОТО)

04.12.2016 (11:48)

Сестра Деевой хвастается в соцсетях шикарной жизнью

Блогеры обнаружили в социальной сети личную страницу родной сестры скандального заместителя министра МВД Украины Анастасии Деевой, на которой девушка охотно делится своей шикарным жизнью. Шубы, курорты, дорогие авто – вот как живет 14-летняя сестра заместителя Авакова.

Информацией о Соне Шмалько на своей странице в Facebook поделился блогер Александр Барабошко.

Соня Шмалько — так зовут сестру 24-летней Анастасии Деевой, которая недавно со скандалом была назначена заместителем министра МВД Украины Арсена Авакова. Впрочем, Шмалько – девичья фамилия и самой Деевой.

Сестра министра МВД охотно рассказывает в сети о своей шикарной и беззаботной жизни: шубы, курорты, дорогие автомобили и подарки, пикантные фото возле бассейна, а также высказывания вроде «Я не высокомерная, просто со мной надо общаться, склонив голову».

Блогер Александр Барабошко, обнаружив фото Сони Шмалько, вспомнил одну из фраз Анастасии Деевой и процитировал ее у себя на странице:

«Деева: „Мне нужно было работать, зарабатывать, помогать семье, маме и сестре – в том числе и материально“. Вот молодчинка! Судя по фоткам, сестре помогла!», – сыронизировал он.

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