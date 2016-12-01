Ясновидящая рассказала, какие перемены ждут украинцев в 2017 году

04.12.2016 (12:50)

Високосный 2016-й год с собой унесет проблемы и разочарования украинцев

Високосный 2016-й год с собой унесет проблемы и разочарования украинцев. Харьковский астролог Елена Максимова уверена, что 2017-й год будет выделяться среди последних трех год, Украина наконец-то сделай весомый шаг в развитии и выйдет из затяжного экономического кризиса.

По словам астролога, украинцам не стоит наедятся, что после боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января все дела сразу пойдут вверх. До 20 марта придется решать надоедливые вопросы и проблемы, которые появились в 2016 году. Непросто будет украинским политикам, которые всю зиму будут вынуждены объяснять свои е-декларации, отчитываться за нажитое непосильным трудом, не исключено, что до весны некоторым чиновникам придется попрощаться с должностями, а политикам завязать с политической карьерой.

«2017-й год может также стать последним шансом для Украины заявить о себе на международной арене, внимание к Украине со стороны мировых лидеров будет ни чуть не меньше, чем в 2016 году. В то же время от МВФ Украина получит меньше помощи, чем в 2016 году, что послужит новым толчком в экономике, так ка придется мудрить, как за счет собственных ресурсов подымать страну», – отметила Елена Максимова.

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