Цыгане нервно курят в сторонке : Как галичане интегрируются в Евросоюз (ВИДЕО)

04.12.2016 (13:25)

Фильм рассказывает об поисках лучшей доли и о тяжёлых буднях украинцев

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Этих людей ежедневно можно видеть по утрам на обочинах польских дорог. Недалеко от границы украинцы торгуют водкой и сигаретами или просто ищут работу – на сборе урожая, в общепите и вообще какую угодно. Устроиться у себя на сносную зарплату им сейчас крайне тяжело. Остаётся надежда на Евросоюз, прежде всего на Польшу.Екатерина и Вячеслав Давыдовы уже давно здесь, но так и не смогли пока нормально устроиться.Тем не менее назад они возвращаться не хотят. Фильм рассказывает об их поисках лучшей доли и о тяжёлых буднях украинских граждан в Польше.Цыгане нервно курят в сторонке - как гордую нацию превратили в попрошаек и бомжей на задворках Европы...