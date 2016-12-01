Цыгане нервно курят в сторонке : Как галичане интегрируются в Евросоюз (ВИДЕО)
04.12.2016 (13:25)
Фильм рассказывает об поисках лучшей доли и о тяжёлых буднях украинцев
Этих людей ежедневно можно видеть по утрам на обочинах польских дорог. Недалеко от границы украинцы торгуют водкой и сигаретами или просто ищут работу – на сборе урожая, в общепите и вообще какую угодно.
Устроиться у себя на сносную зарплату им сейчас крайне тяжело. Остаётся надежда на Евросоюз, прежде всего на Польшу.
Екатерина и Вячеслав Давыдовы уже давно здесь, но так и не смогли пока нормально устроиться.
Тем не менее назад они возвращаться не хотят. Фильм рассказывает об их поисках лучшей доли и о тяжёлых буднях украинских граждан в Польше.
Цыгане нервно курят в сторонке - как гордую нацию превратили в попрошаек и бомжей на задворках Европы...