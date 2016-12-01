Закарпатские "пересичники" опубликовали видео с ультиматумом власти (ВИДЕО)

04.12.2016 (13:51)

Владельцы авто на иностранной регистрации пошли ва-банк

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Закарпатские активисты из числа владельцев автомобилей с иностранной регистрацией собрали коллег из других регионов, чтобы скоординировать усилия и заставить власть пойти на уступки. Как видно из видео, что его вчера обнародовал один из закарпатских активистов, инициатива в этом собрании, в частности - при съемках этого видеосюжета, принадлежит именно закарпатским инициаторам блокирования дорог и других акций владельцев автомобилей на иностранной регистрации.На видео, датированном 3 декабря, звучат ультиматумы и даже недвусмысленные угрозы власти.В соцсетях неоднозначно отзываются об этих инициативах .