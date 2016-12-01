Закарпатские "пересичники" опубликовали видео с ультиматумом власти (ВИДЕО)
04.12.2016 (13:51)
Владельцы авто на иностранной регистрации пошли ва-банк
Закарпатские активисты из числа владельцев автомобилей с иностранной регистрацией собрали коллег из других регионов, чтобы скоординировать усилия и заставить власть пойти на уступки.
Как видно из видео, что его вчера обнародовал один из закарпатских активистов, инициатива в этом собрании, в частности - при съемках этого видеосюжета, принадлежит именно закарпатским инициаторам блокирования дорог и других акций владельцев автомобилей на иностранной регистрации.
На видео, датированном 3 декабря, звучат ультиматумы и даже недвусмысленные угрозы власти.
В соцсетях неоднозначно отзываются об этих инициативах .
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