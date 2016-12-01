В Венгрии начали звучать требования отменить пенсии выходцам из Украины

04.12.2016 (15:43)

Переезд граждан пожилого возраста в Венгрию принял массовый характер

Оппозиционная партия Демократическая коалиция Венгрии (DK), которая имеет фракцию в парламенте страны, призывает немедленно отменить венгерско-советское соглашение о выплатах пенсионерам, которые являются выходцами из Украины и России. Об этом стало известно в воскресенье, 4 декабря.

«Как заявил во время уличной акции протеста Ласло Варью, заместитель председателя Демократической коалиции, которая занимает лево-центристские позиции в политической жизни Венгрии, венгерское правительство должно как можно скорее отменить социальные соглашения с Россией и Украиной с 1963 года, чтобы освобожденные таким образом ежегодные средства – 10 миллиардов форинтов (почти 35 миллионов долларов США) – перевести на улучшение социального обеспечения граждан Венгрии пенсионного возраста», – сообщает «Радио Свобода».

Также отмечается, что согласно этому договору, граждане Украины и России (бывшие УССР и РСФСР), которые по разным причинам постоянно проживают на территории Венгрии, имеют право получать пенсии этой страны и получают от государства гарантии относительно пользования системой медицинского страхования.

«Поскольку за последние десятилетия переезд граждан пожилого возраста в Венгрию принял массовый характера, представители различных политических партий неоднократно призывали венгерские правительства пересмотреть или отменить венгерско-советское соглашение от 1963 года о социальных выплатах пенсионерам, выходцам из Украины и России», – добавляется в сообщении.

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