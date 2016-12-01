Украинский музыкант разбил нос работнику аэропорта в России

04.12.2016 (18:40)

Пьяный Ионов в аэропорту вел себя очень агрессивно

Как стало известно, сегодня украинский музыкант устроил пьяный дебош в аэропорту Калининграда.

Инцидент произошел перед самым вылетом самолета рейсом Калининград-Москва на котором должен был лететь украинский барабанщик Борис Ионов.

Сообщается, что пьяный Ионов в аэропорту вел себя очень агрессивно. После того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, между ними завязалась драка, в результате которой Ионов сломал нос сотруднику компании «Аэрофлот». В МВД России подтвердили информацию о задержании украинца, который устроил драку в калининградском аэропорту. Подтверждает также эту информацию и администрация аэропорта.

После случившегося, правоохранители решили не пускать на рейс буйного пассажира. В результате инцидента, рейс был задержан на 40 минут. Как стало известно, задержанный является участником группы Therr Maitz. В Калининграде Ионов гастролировал вместе с группой, накануне музыканты дали концерт в Светлогорске. Видно после концерта музыканты решили отметить свое выступление. На данный момент барабанщик группы Therr Maitz находится в аэропорту Калининграда.

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