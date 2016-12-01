Ученые, открывшие гробницу Иисуса Христа, сделали удивительное открытие

04.12.2016 (18:55)

Ученые обнаружили удивительную находку

Издание Mirror сообщает, что сегодня ученые, исследующие гробницу, в которой находилось тело Иисуса Христа, заявили об очень важном открытии.

Как сообщалось ранее, в текущем году ученые открыли гробницу, считающуюся местом захоронения Иисуса Христа, находящуюся в Иерусалиме. Он была запечатана в XV веке, чтобы воспрепятствовать расхищению реликвий. Заглянув в гробницу, впервые за 500 лет, ученые обнаружили удивительную находку – под верхней плитой, служащей крышкой гроба, оказалась еще одна плита из серого мрамора, на поверхности которой был выгравирован крест. По мнению ученых, этот крест был нанесен в XII веке крестоносцами.

Ученые пока не сообщают, что находилось под второй плитой, однако они заявляют, что эта находка доказывает, что в Иерусалиме хранится та самая гробница, которая был найдена в IV веке императором Константином, а это значит, что паломники в израильском городе поклоняется настоящей гробнице, в которой действительно когда-то находилось тело Иисуса. Это открытие наконец-то завершило многовековой спор теологов, археологов и историков о том, действительно Церковь Гроба Господнего в Иерусалиме является тем самым местом, где когда-то был похоронен Иисус Христос.

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