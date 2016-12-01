Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 5 декабря

05.12.2016 (06:37)

Ясная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На высокогорье местами туман и изморозь.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-13 ° мороза, днем 1-6 ° мороза, в низинах области местами 1-3 ° тепла.

Ясная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 08:05

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 5 декабря:

МАКС: 12.7° (1961)

МИН: -11.1° (1980)

Народный прогноз погоды: 5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: «Прокоп по снегу ступает — дорогу копает», «Пришёл Прокоп — разрыл сугроб», «Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает». В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — пернатые предчувствуют холодную зиму.