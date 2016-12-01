15 лет землетрясений за три минуты (ВИДЕО)

05.12.2016 (06:42)

На видео учтены все землетрясения с 1 января 2001 года по 31 декабря 2015 года

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Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на одном видео показал все землетрясения, которые произошли в период с 2001 по 2015 год. Каждый подземный толчок появляется в виде вспышки и потом распространяется в виде цветных кругов, чтобы не перекрывать последующие землетрясения. Цвет обозначает также глубину и магнитуду землетрясения. Каждая секунда видео - это 30 дней. В конце показаны все землетрясения, а потом отдельно все подземные точки по магнитуде в порядке возрастания.На видео учтены все землетрясения с 1 января 2001 года по 31 декабря 2015 года.