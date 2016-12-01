Курс валют на 5 декабря (+ новости экономики)

05.12.2016 (08:50)

Курс валют в Ужгороде 05.12.2016

Курс доллара в Украине заметно подскочил. да и евровалюта тоже серьезно подорожала в официальных курсах Национального банка.

На сегодня, 5 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,89 грн;

1 евро – 27,56 грн;

10 российских рублей – 4,03 грн.

Таким образом, курс доллара повысился на 26 копеек по сравнению со значениями пятницы, 2 декабря.

Евро вырос на 32 копейки. Российский рубль поправился на копейку.

-

Что же ожидает доллар, евро и рубль на этой неделе?

Наличный доллар в Украине на этой неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 27,00-27,30 гривен. В случае, если рост на межбанковском валютном рынке продолжится, возможна реакция и наличного доллара. Существенные колебания наличного доллара на текущей неделе не ожидаются.

Наличный евро на следующей неделе скорее всего еще немного вырастет по отношению к доллару США и, как результат, подорожает и к гривне. Котировки наличного евро в Украине будут находиться в диапазоне 28,90-29,40 гривен. В случае, если в мире евро начнет корректироваться к доллару более значительно, возможно расширение указанного диапазона вверх.

Что касается российского рубля, то в случае продолжения роста цены на нефть у него есть все шансы укрепиться еще сильнее. В этом случае он может подорожать до 62,50-63 рублей за доллар. Диапазон колебаний рубля на этой неделе - 62,50-65,50 рублей за доллар. В Украине стоимость наличного рубля к гривне сильно не изменится и будет колебаться в диапазоне 4,15-4,30 гривен за 10 российских рублей.