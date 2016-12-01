На конкурсе «Мисс Ужгород» победила Ксения Струк

05.12.2016 (09:32)

Победительницей конкурса «Мисс Ужгород» стала Ксения Струк

На сцене, в свете софитов и на страницах глянцевых журналов жизни участников конкурсов красоты выглядит довольно ярким и привлекательным. Тот же, кому приходилось заглядывать за кулисы, хорошо знает, сколько нервов, тяжелого труда, бессонных ночей, а иногда и горьких разочарований стоит конкурсанткам участие в таких мероприятиях.

Каждая из девушек должна осознавать выберут только одну. Но ведь так хочется быть той избранницей. Нынешней победительницей конкурса красоты в Ужгороде стала студентка третьего курса юридического факультета УжНУ Ксения Струк. Для многих знакомых победа девушки не была неожиданностью, а вот что думает по этому поводу сама Ксения?

Ответ на этот и некоторые другие вопросы Мисс Ужгород-2016 согласилась дать в интервью.

- Ксения, это не первый твой выход на сцену?

- Нет, я с детства привыкла выступать, поскольку занималась художественной гимнастикой, вокалом, спортивными танцами в ССТ «Блиц». С пятнадцатилетнего возраста меня привлекали к различным показам моды не раз выступала как фотомодель, даже пришлось сниматься в презентации коллекции одного из известных украинских модельеров. Можно сказать, что к конкурсу «Мисс Ужгород-2016» уже была подготовлена, по крайней мере, не боялась сцены. К тому же два года назад от естественно-гуманитарного колледжа, где я училась, участвовала в конкурсе «Мисс УжНУ». Тогда я получила только титул «Мисс привлекательность» и немного, как бы сказать, пережила некоторое разочарование.

- Так что побудило тебя снова решиться на участие в конкурсе красоты?

- Во-первых, довольно приятно, когда тебя приглашают. А в этот раз так и было, не я сама выдвинула свою кандидатуру - мне предложили. Во-вторых, такие мероприятия - это очень интересно. Скучно только ходить на пары и учиться. По моему мнению, молодой человек должен иметь в жизни и какую любимое дело, ведь это возможность дополнительно реализовать себя.

- Как проходил кастинг?

- В этом году как такового в обычном понимании кастинга не было. Дело в том, что Владислав Лакатош, который остался председателем оргкомитета и официальным представителем конкурса «Мисс Украина» в Закарпатской области, назначил директорами конкурса Анастасию Костич и Алису Конончук (в свое время они также были конкурсантками-победительницами) и девушки лично искали потенциальных кандидаток, в основном через соцсети. Далее уже происходило непосредственное знакомство, потому что за фотографиями в социальных сетях, конечно, нельзя точно определить, подходит ли претендентка по всем параметрам. Это был своего рода закрытый кастинг. В прошлом году, наоборот, был объявлен набор - и девушки приходили сами.

- Одежду для выступлений вы готовили сами или вам предоставляли её спонсоры?

- Мы имели четыре выхода: танцевальный, в народной одежде, в купальниках и в вечерних нарядах. Для каждого нам практически предоставлялась вся одежда. Например, вечерние платья мы получили от спонсоров, народную одежду предоставила львовская дизайнер Татьяна Палий, купальники и танцевальное платье нам шили, а ткань для этого выдавали. Организаторы каждой девушке рисовали отдельные фасоны и платьев, и купальников. Конкурсантки были поставлены в равные условия. Поэтому в целом оценивались не образ с прическами, в костюмах, в аксессуарах, а сама девушка. Мы только что покупали себе туфли.

- Изменилось после конкурса отношение к тебе однокурсников, друзей, преподавателей?

- Частично изменилось к лучшему. Даже не ожидала, что преподаватели будут ко мне снисходительными, я много пар пропустила, готовясь к выступлению. Однокурсники и друзья приветствовали меня. Ни какой зависти с их стороны вроде и не заметила. В целом отношение хорошее.

- Ты говорила, что принимала ранее участие в модных показах. Этот опыт пригодился тебе?

- Конечно, да. Но конкурс красоты и фотосессии и показы мод - совершенно разные вещи. Модельный бизнес - это работа, которая позволяет заработать благодаря своим внешним данным. А функция конкурсов красоты несколько иная. Победительниц привлекают к различным социальным проектам, они своим участием привлекают внимание к проблемным вопросам, которые есть в городе, помогают их решить, правда, на общественных началах, то есть бесплатно. Модель представляет только собственные интересы, а мисс - интересы города.

- После конкурса «Мисс Ужгород-2016» ты будешь иди на «Мисс Закарпатье»?

- Нет, «Мисс Закарпатье» - отдельный конкурс, не связанный с «Мисс Ужгород». Далее идет конкурс «Мисс Украина». Сертифицированным является конкурс «Мисс Ужгород», точнее он имеет поддержку от конкурса «Мисс Украина». Поэтому учитывается мнение организаторов Национального конкурса, а все видео и фото участников рассматриваются в оргкомитете «Мисс Украина». Я, кстати, не верила, что представлять наш край на таком престижном мероприятии государственного уровня, пока сама директор конкурса «Мисс Украина» Ирина Копаница не сообщила об этом.

- Ксения, понятно, что победа - это всегда взрыв положительных эмоций. А что чувствовала ты в момент провозглашения тебя «Мисс Ужгород»?

- Честно говоря, я не совсем понимала, что объявили именно мой номер. Когда большинство получили какие-то отличия, я уже подумала, что опять меня ждет разочарование. Даже решила для себя, что это в последний раз участвую в подобных мероприятиях. Если вы видели видео, то там видно, как я опустила руки и перестала чего-то ждать. Как вдруг услышала, что стала «Мисс Ужгород». Ну, невозможно передать словами, что я пережила в это время. Поняла, что стала победительницей, когда увидела, как выбегает на сцену моя подруга, которая помогала мне за кулисами одеваться. Затем выбежали приветствовать меня мои родные.

- Они были первыми, кто поздравил тебя с победой?

- Мои родные и близкие подруги поддерживали меня на всех этапах, но, кажется, моя победа стала для них такой же неожиданностью, как и для меня. Да, они первыми поздравили меня. Также приятным сюрпризом было поздравление от двух незнакомых парней, которые подарили мне красивые букеты и даже не захотели представиться. Сказали, что просто намеревались именно мне вручить эти цветы.

- Какие твои дальнейшие планы, собираешься связать свою жизнь с модельным бизнесом?

- Ну, прежде всего, готовлюсь к зимней сессии. Собираюсь работать над созданием какого-то социального проекта. Какого именно - станет известно чуть позже. Далее мне ждать приготовления к конкурсу «Мисс Украина». А в будущем хочу стать адвокатом. По модельному бизнесу, не знаю, это зависит от многих факторов. Скажу так: время покажет, не хочу забегать вперед. Но однозначно собираюсь получить юридическое образование и устроиться на работу по специальности.

Ольга Стефанец





Участницы "Мисс Ужгород 2016" глазами "Нашей файты"(ВИДЕО)