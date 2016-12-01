На границе в Закарпатье задержали угнанный из Италии "Land Rover" (ФОТО)

05.12.2016 (10:27)

На Закарпатье задержали угнанный в Италии джип

Житель Хмельницкой области пытался выехать из Украины в Венгрию через пункт пропуска «Косино» на автомобиле «Ленд Ровер». Когда джип проверили по базе данных Интерпола, то выяснилось. что машина находится в международном розыске как похищенная в Италии.

Вчера вечером на пункт пропуска «Косино» в Береговском районе заехал автомобиль «Ленд Ровер» 2010 г.в. на хмельницких (серии ВХ) номерах. За рулем джипа находился частный предприниматель из г.Каменец-Подольский Хмельницкой области. Мужчина ехал по делам в Венгрию.

Когда машину проверили по базе данных Интерпола, то выяснилось, что этот джип находится в международном розыске как похищенный в Италии в феврале 2014 года.

На место происшествия пограничники вызвали следственно-оперативную группу полиции. Водитель отказался давать какие-либо объяснения без своего адвоката.

Машину задержали на спецплощадку Береговского полиции. В ходе расследования правоохранители выяснят, каким образом ворованный в Италии джип попал в Украину и как был зарегистрирован.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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