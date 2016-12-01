В Украине скоро появится дорожная полиция

05.12.2016 (10:55)

Набор в дорожную полицию планируют начать в декабре-январе

В ближайшее время на дорогах национального и международного значения появится дорожная патрульная полиция, которая будет сформирована на базе Департамента патрульной полиции Украины.

Набор в дорожную полицию планируют начать в декабре-январе, сообщили в МВД.

Патрули будут работать на участках трассы, где зафиксирован наибольший уровень ДТП. Дорожная полиция будет обеспечивать все стационарные посты (более 70), которые есть на территории государства.

Формирование Дорожной патрульной полиции будет происходить в 2 этапа. Первый этап – это трассы международного значения. Соответственно, в структурах управления патрульной полиции будут созданы роты и батальоны дорожной патрульной полиции, которые будут работать непосредственно на этих участках.

Безопасность на трассах регионального значения будут обеспечивать полицейские группы реагирования, которые создаются в регионах. В их обязанности будут входить – обеспечение безопасности, реагирования на вызовы «102» и обеспечение безопасности дорожного движения региональных трасс.

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