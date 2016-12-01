Пререстрелка в Княжичах вызывает больше вопросов, чем ответов

05.12.2016 (11:17)

Четверых полицейских убили прямо в машине

Задействованный в операции под Княжичами КОРД, это наводит на мысль о том, что о сути данной операции обязано было знать руководство МВД, возможно – сам министр, но уж один из его заместителей просто обязан был знать, ибо санкционировал работу КОРДА.

Чтобы было понятно именно это обстоятельство, уточним, КОРД является наконечником копья и там, где решено его задействовать, скорее всего будут трупы. Раз так, то жертвы от применения штурмовой группы должны быть оправданными и законными. Это как раз высший уровень МВД. К этой мысли мы вернемся в конце, а пока – что должно было происходить на месте.

Где-то недалеко от Княжичей должны были развернуться несколько подразделений национальной гвардии, которые обязаны были блокировать район, в случае худшего развития событий. Не забываем, оперативные данные указывали на вооруженную группу грабителей, а грабеж – открытое завладение чужим имуществом, с применением силы. То есть, оппонент вооружен и опасен. Его нельзя выпускать из района проведения операции. Потому участие НГ на страховке – необходимо. Кто у нас дает такие распоряжения именно гвардии? Наверное, министр. Пожарные и скорая тоже будут оповещены, чтобы быть готовыми к немедленной работе. Им никто не скажет, чего именно ждать, но просто мобилизуют.

А теперь – главное. Все подразделения МВД, работающие в этом районе, будут оповещены о том, что необходимо постоянно быть на связи, слушать эфир и немедленно выполнять все распоряжения дежурного по территориальному органу. Они тоже не будут знать о том, где и что готовится, но перестанут валять дурака и будут очень внимательными. Это касается и нарядов охраны, а в ночное время – в первую очередь – нарядов охраны. Они всегда вооружены и ночью являются довольно приличной вооруженной силой. Никакая ночная силовая операция не может планироваться без учета групп захвата охраны.

Из этого следует, что выдвижение в район операции наряда охраны просто не могло остаться незаметным. Руководство операции обязано контролировать эфир и представлять расстановку сил и средств, в целевом районе. Если в эфир ушло сообщение о срабатывании сигнализации в соседнем доме, то это значит, что через 1-3 минуты на месте будет группа захвата и ее надо либо остановить, либо учесть это в ходе событий. По крайней мере, «разведчики» должны были получить информацию о приближении наряда охраны. Этого явно не произошло. Для всех задействованных в операции полицейских это оказалось неожиданностью.

Но тут надо учитывать то, кто были разведчики. Если бы это была «наружка» или как ее называли раньше «семерка», то никто, а тем более – охрана, их на месте не обнаружат, ибо — профи. Значит, это были простые оперативники розыска. Далее, охрана отработала хорошо и задержала подозрительных лиц. Первое, что она должна делать, потребует предъявить документы. Если это были простые опера, то у них должны были иметься удостоверения, оружие и радиостанции. Трудно себе представить, что они все это не предъявили и не послали охрану куда подальше. Или просто, увидев наряд охраны не сообщили руководству операции, а то – мгновенно не среагировало бы на это и не прошла бы команда охране на «отход».

Складывается впечатление, что за этой, основной фазой операции, никто не следил вовсе. Как охрана может задержать оперов на оперативном мероприятии – непостижимо. Нежели у них не было с собой ни радиостанций, ни табельного оружия? Если не было, то это были не опера. Они просто не пошли бы на такое мероприятие без стволов.

Далее, охрана всегда работает в форменной одежде и с маячками на автомобиле. Их вход в операционную зону сразу должен был идентифицировать как сотрудников МВД. В любом случае, ситуация выглядит абсурдно. Руководство операции то-ли прозевало охрану, то-ли приняло ее за грабителей в форме? Если это был второй вариант, то можно было задерживать безопасно и в чистом поле. Без стрельбы и жертв. Но нет, машину пропустили к дому.

С чего началась стрельба, пока непонятно. Но надо сказать, что и те, и другие стреляли очень хорошо. На столько трупов – надо уметь. Насколько можно понять, и охрана отстрелялась точно. Убить спецназовца во всем обмундировании – надо уметь. Итого, КОРД работал по охране на поражение и без вариантов. То есть, они должны были видеть, что перед ними охрана. Думаю, что у них есть ПНВ и тепловизоры, чтобы четко понимать, кого они валят. Это указывает на одну из версий в Сети о том, что грабителями была одна из сторон перестрелки. Обе стороны представляли, что стреляют не по братве и тем не менее – результат налицо.

Из этого следует, что озвученная версия событий – не выдерживает критики. На самом деле, в Княжичах происходило нечто совершенно другое. Но две наиболее озвучиваемые версии таковы. Кто-то из противостоящих сотрудников МВД работал грабителем. Вторая версия – официальная: перестрелялись по недоразумению. Нам кажется, что на самом деле, там произошло нечто совершенно другое, но пять трупов – никуда не денешь и все они — сотрудники МВД.

В любом случае, произошедшая трагедия должна послужить основанием к увольнению руководства МВД. После назначения на должность замминистра барышни, с портфолио для эротических журналов, показало полную неадекватность кадровой политики в министерстве. Просто представим, что эта дама как раз и была оперативным ответственным по министерству и отдавала судьбоносные приказы! О чем тут можно говорить вообще?

Если министр скорее фигура политическая, не погружающаяся в оперативную работу, но занимающаяся строительством структуры, то мы видим, что эта работа явно провалена. В штате министерства состоят явные сепаратисты и те, кто принимал участие в разгоне Майдана. Это значит, что алгоритм работы министерства, зависящий от позиции министра, задан не верно. Люстрация и реформа в полицию – не стали надежным фильтром и это – ответственность министра. Назначение на руководящие должности сепаратистов, стало обычным делом и в некоторых местах это стало причиной массовых протестов общественности. А ведь на приказах о назначении этих деятелей, стоит подпись министра! Кто-то может сказать что министр не может вникать в подробности личного дела. Хорошо, тогда это должны делать надежные и опытные заместители. Но мы видим, какие заместители его устраивают.

Ответ на заглавный вопрос мы давать не станем. Пускай каждый его даст для себя лично. Единственное, что хочется отметить, что мы же собрались идти в Европу, но там десятой или сотой части скандалов, которые продемонстрировал министр, было бы достаточно для ухода в отставку. Что должно случиться, чтобы наш министр наконец понял, что занимает чужое место? Когда наконец у президента хватит совести, перестать тасовать непонятную, но явно крапленую колоду. МВД и генпркуратуру должны возглавить люди, умеющие строить, а вернее – реформировать, именно такие структуры. Причем, эти люди должны иметь безупречную репутацию и формировать верхние эшелоны силовых структур людьми с такой же безупречной репутацией. Причем, возглавлять должны граждане Канады, Штатов или ЕС. Не на долго, а на время перезапуска и перезагрузки системы. Иначе оно работать не будет или будет, но опять в старом ключе, хоть и с новыми вариациями.

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