Традиционная "Закарпатская свальба" с юмором (ВИДЕО)

05.12.2016 (12:44)

Закарпатская свальба

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Смешное видео рассказывает не только традициях, а также и о свадебных обычаях, которые сейчас уже мало где встречаются.Традиционная закарпатская свадьба - это особое действо, аналогов которому нет в Украине. В древности настоящее гуляния продолжалось целую неделю, а выкуп невесты имел совсем другое значение, чем в нынешнее время."Спасибо студентам-туризмоведм УжНУ за отличное выполнение практического задания - рекомендую "Закарпатская свальба"! С уважением, ваш ... Шандор", - подписал автор, выложивший видеоролик на ФБ.