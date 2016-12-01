ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Традиционная "Закарпатская свальба" с юмором (ВИДЕО)

05.12.2016 (12:44)
Закарпатская свальба
Закарпатская свальба
Смешное видео рассказывает не только традициях, а также и о свадебных обычаях, которые сейчас уже мало где встречаются.
Традиционная закарпатская свадьба - это особое действо, аналогов которому нет в Украине. В древности настоящее гуляния продолжалось целую неделю, а выкуп невесты имел совсем другое значение, чем в нынешнее время.
"Спасибо студентам-туризмоведм УжНУ за отличное выполнение практического задания - рекомендую "Закарпатская свальба"! С уважением, ваш ... Шандор", - подписал автор, выложивший видеоролик на ФБ.



На первом свадебном фестивале в Закарпатье были реальные жених и невеста (ФОТО, ВИДЕО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору