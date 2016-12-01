Криминальный суицид полицейских в Княжичах : Кто будет следующим министром МВД ?

05.12.2016 (12:47)

Аваков пока писать заявление не намерен

В любой цивилизованной стране трагическая история, подобная той, что произошла в Княжичах, стала бы поводом для отставки руководителя силового ведомства. Тем более, что ей предшествовал еще ряд очевидных провалов, обернувшихся гибелью людей: расстрел пассажира «БМВ» в Киеве, убийство полицейских в Днепре...

Но в Украине она стала фоном для обострения межвидовой борьбы, и, по данным сми, Арсен Аваков пока писать заявление не намерен.

На фоне расстрела 5 полицейских в Княжичах в обществе поднялась мощная волна с требованиями отставки главы МВД Арсена Авакова, при этом уже обсуждают вопрос, кто может занять его место.

На выбор предлагается экс-начальник киевской милиции Александр Терещук, первый заместитель председателя Национальной полиции - Василий Паскал, губернатор Закарпатья, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, временно исполняющий обязанности Национальной полиции Вадим Троян или экс-министр МВД Виталий Захарченко.

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