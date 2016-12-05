Новогодняя елка в Мукачево будет искусственной (ФОТО)

05.12.2016 (13:48)

Новогодняя елка в Мукачево

Мукачево - первый город в Закарпатье, который встретит новогодние праздники с искусственной елкой, высота искусственной красавицы - 15 метров.

Сегодня на центральной площади города начали устанавливать главный атрибут новогодних праздников, точную дату официального открытия елки сообщат позже, но предварительно это произойдет ко Дню святого Николая - в воскресенье, 18 декабря.

Это решено сделать в первую очередь ради того, чтобы уберечь зеленые насаждения для будущих поколений. Главный атрибут новогоднего праздника город приобрел у производителя, представители которого и монтируют елку на центральной площади города. Ее высота - 15 метров. После ее начнут украшать, - пишет Мукачевский горсовет.

В Берегово установили первую в Закарпатской области новогоднюю елку, высота которой имеет 12 метров.