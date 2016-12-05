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На Закарпатье контрабандисты скрылись от пограничников бросив сигареты (ФОТО)

05.12.2016 (16:05)
На Закарпатье пограничники обнаружили 2,5 тысячи пачек сигарет
На Закарпатье пограничники обнаружили 2,5 тысячи пачек сигарет

Вчера ночью пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу контрабандных сигарет.

Так, во время мониторинга государственной границы пограничный наряд с помощью прибора ночного видения обнаружил движение группы неизвестных лиц. С целью недопущения противоправной деятельности пограничники сразу выбыли на место возможного правонарушения. Заметив пограничный наряд, лица совершили побег в тыл участка.

В дальнейшем, в ходе спланированных розыскных мероприятий, в 50 метрах от линии границы, правоохранители обнаружили 3 пакета сигарет, которые, возможно, злоумышленники впоследствии собирались переправить в соседнюю Венгрию.

Обнаруженные пакеты, в которых находилось 2,5 тысячи пачек курева, были доставлены в отдел пограничной службы «Лужаника». Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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