На Закарпатье контрабандисты скрылись от пограничников бросив сигареты (ФОТО)

05.12.2016 (16:05)

На Закарпатье пограничники обнаружили 2,5 тысячи пачек сигарет

Вчера ночью пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу контрабандных сигарет.

Так, во время мониторинга государственной границы пограничный наряд с помощью прибора ночного видения обнаружил движение группы неизвестных лиц. С целью недопущения противоправной деятельности пограничники сразу выбыли на место возможного правонарушения. Заметив пограничный наряд, лица совершили побег в тыл участка.

В дальнейшем, в ходе спланированных розыскных мероприятий, в 50 метрах от линии границы, правоохранители обнаружили 3 пакета сигарет, которые, возможно, злоумышленники впоследствии собирались переправить в соседнюю Венгрию.

Обнаруженные пакеты, в которых находилось 2,5 тысячи пачек курева, были доставлены в отдел пограничной службы «Лужаника». Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

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