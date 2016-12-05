На Закарпатье контрабандисты скрылись от пограничников бросив сигареты (ФОТО)

|На Закарпатье пограничники обнаружили 2,5 тысячи пачек сигарет
Вчера ночью пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу контрабандных сигарет.
Так, во время мониторинга государственной границы пограничный наряд с помощью прибора ночного видения обнаружил движение группы неизвестных лиц. С целью недопущения противоправной деятельности пограничники сразу выбыли на место возможного правонарушения. Заметив пограничный наряд, лица совершили побег в тыл участка.
В дальнейшем, в ходе спланированных розыскных мероприятий, в 50 метрах от линии границы, правоохранители обнаружили 3 пакета сигарет, которые, возможно, злоумышленники впоследствии собирались переправить в соседнюю Венгрию.
Обнаруженные пакеты, в которых находилось 2,5 тысячи пачек курева, были доставлены в отдел пограничной службы «Лужаника». Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.
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