Евро и доллар слетели с катушек : Шокирующий курс от НБУ

05.12.2016 (18:06)

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2016 года понизил курс гривни по отношению к американскому доллару на 26 копеек, к евро — на 32 копейки, а к российскому рублю — на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

- 2589.8742 за 100 долл. США;

- 2756.1441 грн за 100 евро;

- 4.0370 грн за 10 руб. РФ.

Коммерческий курс: доллар — 27.03 грн/$, евро — 28.57 грн/евро, российский рубль — 4.22 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 26.23 грн/$, евро — 27.83 грн/евро, российский рубль — 3.88 грн/рубль.

Продажа на черном рынке: доллар — 26.87 грн/$, евро — 28.73 грн/евро, российский рубль — 4.20 грн/рубль.

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