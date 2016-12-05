Украинцев попросили воздержаться от покупки продуктов со скидкой в супермаркетах

05.12.2016 (18:14)

Покупателям предлагают приобрести продукты питания со скидкой 50 процентов

Перед праздниками большинство супермаркетов устраивают распродажи и предлагают покупателям приобрести некоторые продукты питания со скидкой 50 процентов, однако эксперты советуют воздержаться от таких приобретений, поскольку речь идет о просроченном товаре.

Эксперты отмечают, что с начала декабря начинается предпраздничный ажиотаж, и покупатели сметают с прилавков абсолютно все, если видят, что на этот товар идет хотя бы незначительная скидка.

Однако в этом и кроется уловка владельцев супермаркетов – они прекрасно знают о том, что в предпраздничные дни покупатели совершают больше покупок, чем обычно, поэтому в сутолоке и спешке они редко изучают этикетки продуктов. В «ход» хорошо идут просроченные сыры, колбасы, сосиски и даже мясо, залежавшееся на прилавке не один день.

Не брезгуют владельцы супермаркетов немного «похимичить» - к примеру, перепечатать этикетки или придать товару «продаваемый» вид. Самая большая опасность подстерегает покупателей в отделе кулинарии – там продают все, что не успели продать с прилавков. Эксперты предупреждают – скупой платит дважды, но в данном случае речь идет не только об экономии денег, но и о здоровье граждан.

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