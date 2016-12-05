Какая погода будет в Украине на Новый год и Рождество

05.12.2016 (18:20)

Украину ждет морозная зима, но на Новый год и Рождество ожидается потепление

Украину ждет снежная и морозная зима, но на Новый год и Рождество ожидается небольшое потепление.

Такие данные предоставил народный синоптик Леонид Горбань.

Согласно расчетам синоптика, с 3 по 11 декабря дневная температура будет составлять от - 3 до - 7 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до 6-12 градусов мороза. В это же время стоит ожидать осадков: снега и дождя. Период с 12 по 22 декабря будет самым холодным в месяце. Дневные температуры упадут до 7-11 градусов мороза, а ночью Леонид Горбань прогнозирует и до -14 градусов.

В конце месяца в Украину вновь вернутся плюсовые показатели температуры воздуха: с 23 по 25 декабря днем ожидается +1-+3 градуса, а ночью от 0 до -1. Осадков в это время народный синоптик не прогнозирует.

А вот ближе к Новому году, с 26 по 31 декабря, Украину заметет снегом, но будет не слишком холодно - 2-4 градуса мороза днем и 4-7 ночью.

Уже с 1 января 2017 года среднесуточная температура в Украине упадет до 11 градусов мороза, но ближе к Рождеству потеплеет: 5-6 градусов мороза и снег ожидается 6 и 7 января. После праздников температура начнет резко падать. Так, 13 января, по прогнозу Леонида Горбаня, столбик термометра опустится до -16 градусов, а 21 января будет самым холодным днем месяца: температура в этот день составит 20 градусов мороза. В конце месяца в Украине снова потеплеет. 25-28 января ожидается от -1 до +1 градуса.

"Эти расчеты сделаны при отсутствии вспышек на Солнце. Если они произойдут, температура резко повышается на 5-7 градусов и держится в течение недели", - уточнил Леонид Горбань.

Февраль традиционно будет самым холодным месяцем зимы. Среднесуточная температура с 1 по 6 февраля составит 3-10 градусов мороза, а 9 февраля столбик термометра покажет -20 градусов. До конца месяца перепады температуры составят от -6 до -16 градусов.

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