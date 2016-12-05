Закарпатец Алекс Ровт хочет купить "Одесский припортовый завод"

05.12.2016 (22:29)

На ОПЗ также претендуют компании Коломойского и Ярославского

Речь идет о IBE Trade Corp (США), сообщает газета "Ведомости НКЦБФР".

IBE Trade принадлежит Александру Ровту, занимается производством и торговлей удобрениями. Главный офис компании расположен в Нью-Йорке, представительства находятся в Будапеште, Москве, Киеве, Одессе и Ужгороде. По данным IBE Trade, она владеет производственными мощностями в России и Украине.

Amjad Investments с главным офисом в Дубае занимается инвестиционной деятельностью.

Как сообщалось, на покупку ОПЗ также претендуют компании Чао "Укрнефтебурение" (связана с Игорем Коломойский и Виталием Хомутынником) и кипрская Glenshee Holdings Ltd (связана с Александром Ярославским).

ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль в 211 млн гривен против чистого убытка 270 млн гривен годом ранее, чистый доход вырос в 2,1 раза - до 11,195 млрд гривен.

Когда-то Александр Ровт работал грузчиком в торговой лавке