Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 6 декабря

06.12.2016 (06:57)

Ясной погодой этот день не порадует - тучи закрывают небо в Ужгороде уже с утра

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем в горах местами слабый снег.

Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 3 ° тепла - 2 ° мороза, в горах местами ночью 10-12 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.

Ясной погодой нас этот день не порадует - тучи закрывают небо в Ужгороде уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 08:06

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 6 декабря:

МАКС: 13.4° (1992)

МИН: -11.0° (1980)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.