В Днепропетровской области бабушка задушила внуков, а затем повесилась сама

06.12.2016 (07:02)

Женщина якобы оставила записку, в которой винит в содеянном невестку

Женщина якобы оставила записку, в которой винит в содеянном невестку

В селе Мосты Верхнеднепровского района Днепропетровской области пожилая женщина задушила своих внуков. Об этом сообщили сотрудники ГУ НП в Днепропетровской области.

По информации, женщина 1942 рождения задушила мальчика трех лет и девочку четырех лет, после чего повесилась сама.

По информации жителей Верхнеднепровского района, женщина оставила записку, в которой винит в содеянном невестку. И объясняет свой поступок тем, что только хотела помочь своему сыну устроить свою будущую жизнь.

Напомним, в Кировоградской обл. парень покончил жизнь самоубийство, подорвав себя гранатой.

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