Как за 7 минут настроиться на рабочий лад

06.12.2016 (07:07)

Нужно всего лишь семь минут, чтобы полностью погрузиться в рабочие дела с утра

Нужно всего лишь семь минут, чтобы полностью погрузиться в рабочие дела с утра. Перед тем как приняться за работу, попробуйте выполнять следующие действия, и вы сами увидите, как изменится в лучшую сторону ваша продуктивность и настрой. Вы готовы?

Перед началом: подготовьтесь



Сначала вам нужно найти спокойное место. Подсказка для тех, кто работает в офисах типа open space: это не ваше рабочее место. Машина тоже не подойдёт - вокруг слишком много того, что будет отвлекать внимание. Скорее всего, удобнее будет в фойе или на балконе. Можно приехать пораньше, чтобы никто не мешал. Ещё вам понадобится блокнот или тетрадь для записей (убедитесь, что у вас с собой есть ручка). И, конечно, потребуются часы. Иначе как вы сможете засекать время и быть уверенным, что уложились ровно в семь минут.

Первая минута: очистите свой разум

Мы не собираемся углубляться в религиозные вопросы, устраивать проповеди или призывать всех медитировать. Но каждому человеку на планете, которому приходится работать, жизненно необходимо следовать этой общеизвестной истине. Вам нужно очистить разум. Отложите в сторону телефон со множеством входящих или iPad, который вы не выпускаете из рук. В следующие семь минут они вам ни к чему. Очистить голову от мыслей - значит явиться на работу, постараться забыть о домашних делах и перевести дыхание.

Вторая минута: немного подышите



Со стрессом и напряжением можно справиться разными способами. Но в любом случае глубокое дыхание успокаивает и помогает сфокусироваться. Следить за дыханием полезно на протяжении всего рабочего дня. А в начале дня такая разминка поможет остановить поток мыслей и направить его в правильное русло. Просто спокойно сидите и дышите.

Минуты с третьей по шестую: делайте заметки и рисуйте

Я пишу в своём блокноте весь день напролёт: как только проснусь и выпью чашку кофе и вплоть до того момента, когда надо отправляться в кровать. В том числе на совещаниях и конференциях. Но то, чем вам предстоит заняться сейчас, не имеет ничего общего с ведением заметок или личным дневником. Как только прибудете на работу, запишите в свой блокнот первые пять мыслей, что пришли вам в голову. Рисуйте их в виде скетчей или дудлов. Это способ расставить приоритеты, решить, что для вас важно, а что второстепенно. Только не зацикливайтесь на оформлении, лучше сосредоточьтесь на своих мыслях.

Украинцев попросили воздержаться от покупки продуктов со скидкой в супермаркетах