Курс валют на 6 декабря (+ новости экономики)

06.12.2016 (08:58)

Курс валют в Ужгороде 06.12.2016

Национальный банк резко повысил официальную стоимость американской валюты и евро.

На сегодня, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,12 грн;

1 евро – 27,96 грн;

10 российских рублей – 4,08 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился сразу на повысился на 23 копейки и впервые с 18 ноября превысил 26 грн/долл.

Евро вырос на 40 копеек. Российский рубль поправился на пять копеек.

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Рост безналичного доллара продолжился с самого открытия сессии межбанковского валютного рынка (МВР). Когда котировки достигли уровня 26,15/26,23 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»), Национальный банк объявил о проведении аукциона по продаже валюты. Было объявлено о готовности продать до 30 млн долларов. Впрочем, заявки от коммерческих банков оказались довольно скромными: всего их было подано на 14,9 млн долларов. Из них Национальный банк удовлетворил лишь те, что были поданы по курсу 26,08 и выше. Всего НБУ продал комбанкам 3,3 млн долларов США.

Впрочем, и этого скромного объема оказалось достаточно, чтобы остановить рост курса доллара, который к концу дня скорректировался до уровня 26,08/26,13 гривен. Фактически, Национальный банк не столько удовлетворил выросший спрос, сколько «обозначил свое присутствие», дав понять, что дальнейший рост курса доллара – не в его интересах, и он будет его тормозить.

Сможет ли Национальный банк удержать курс под контролем, покажет время. Впрочем, ясно, что вчерашним аукционом регулятор дал ясный и недвусмысленный месседж продавцам валюты, которые сознательно придерживали валюту, дожидаясь лучшего курса: «Выше может и не быть».