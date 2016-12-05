Число мигрантов из Украины в ЕС неуклонно растет

06.12.2016 (09:37)

ЕС целенаправленно переманивает квалифицированные кадры из Украины

Авторитетное немецкое издание опубликовало материал, посвященный ошеломляющим масштабам трудовой миграции из Украины в Евросоюз. Die Welt приводит статистику, из которой следует, что отток рабочей силы из Украины значительно усилился после победы так называемой «революции гидности».

При этом в ЕС целенаправленно переманивает квалифицированные кадры из Украины.

Те, кто опасается массового переселения в ЕС, подразумевая мусульман, должны обратить внимание на статистику по выдаче разрешений на пребывание гражданам из так называемых третьих стран. Речь идет о гражданах стран, не входящих в Европейский союз. Здесь наблюдается явный и массивный миграционный сдвиг: мигранты приезжают в ЕС из вполне христианской, европейской страны – Украины. В прошлом году разрешение на пребывание в государствах Евросоюза получили почти 500 тысяч украинцев, — пишет издание Die Welt.

Взгляд на прошлые годы демонстрирует, что число новоприбывших из Украины неуклонно растет: в 2012 году в ЕС перебрались 150 тысяч украинцев, в 2013 –240 тысяч, а в 2014 году число переселенцев из Украины достигло уже 300 тысяч человек. Стоит отметить, что большинство из них – не беженцы. В 2014 году прошение о получении статуса беженца подали всего 14 тысяч украинцев, причем большинство их было отклонено. Вместо этого из Украины эмигрирует рабочая сила, которой особо рады и целенаправленно привлекают восточные страны Евросоюза.

Количество мигрантов из Украины можно сравнить разве что с потоком из арабских стран. Только об этом вряд ли кто знает, а тот, кто знает, того это не сильно заботит. Наоборот: государства «Вышеградской четверки», а именно Польша, Венгрия, Словакия и Чехия сознательно способствуют переселению с Востока, видя в этом спасение «христианского Запада» на фоне усиления миграционных потоков мусульманских переселенцев.

Так, например, программу по привлечению квалифицированного персонала из Украины разработала Чехия, где уже живет более 100 тысяч украинцев. Если быть точнее, то согласно данным последней регистрации – 107 тысяч. Венгрия также втихаря изменила свои законы, чтобы облегчить жизнь рабочим по найму из Украины в своей стране. А в Польше, по данным правительства, живет и работает как минимум один миллион украинцев. По состоянию на 2014 год 230 тысяч украинцев были зарегистрированы в Италии, почти 130 тысяч – в Германии, почти 100 тысяч – в Испании и 40 тысяч – в Португалии.

А вот в Великобританию попасть украинцам непросто. На своей странице в интернет посольство Украины в в Лондоне оценивает количество украинцев, находящихся в Соединенном Королевстве в 30 тысяч. При этом, по всей видимости, происходит активная нелегальная миграция украинцев в Великобританию – несколько недель назад была обнаружена банда, переправившая в эту страну через Ирландию почти 6000 украинцев с поддельными польскими паспортами.

«Новейшие данные» по переселению, как правило, относятся к концу 2014 года. Впрочем, количество мигрантов из Украины особенно возросло с 2015 года, о чем говорят 500 тысяч выданных украинцам разрешений на пребывание в странах ЕС. Но сколько у нас сегодня украинцев на самом деле?

По грубым оценкам, не больше двух миллионов. По состоянию на конец 2014 года в ЕС официально были зарегистрированы 849 тысяч украинцев. Добавьте к этому 500 тысяч новоприбывших в 2015 году. Несомненно, в 2016 году к ним добавятся еще сотни тысяч – такой тренд, но статистики пока еще нет. К тому же, Польша только в 2014 и в первой половине 2015 года выдала 770 тысяч краткосрочных разрешений на пребывание для украинцев, занятых на сезонных работах. По мнению экспертов, многие из этих людей остались в Польше. Ну, и, в конце концов – никто не знает числа украинцев, работающих в ЕС в «черную», то есть, нелегально.

В Европе происходит перемещение масс населения: молодые, способные люди из таких стран как Польша и Венгрия переезжают в более богатые государства ЕС и дальше на Запад, на Север, а миллионы украинцев заполняют их ниши. Но западные СМИ, сфокусированные ан арабско-африканской миграции, ранее почти не обращали внимание на этот тренд, — резюмирует Die Welt.

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